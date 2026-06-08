“Messi jugará unos minutos”: Scaloni confirmó la presencia del capitán ante Islandia

La frase “Messi jugará unos minutos” fue una de las principales definiciones que dejó Lionel Scaloni durante la conferencia de prensa previa al amistoso que la Selección argentina disputará frente a Islandia. El entrenador llevó tranquilidad respecto a la presencia del capitán y explicó que la decisión final sobre el tiempo que estará en cancha dependerá de una conversación previa con el futbolista.

“Messi va a jugar. No sé cuántos minutos, tengo que hablar con él y veremos cuánto tiempo estará para no tener ningún riesgo”, aseguró Scaloni ante los medios, despejando cualquier duda sobre la participación del astro argentino.

La presencia de Lionel Messi genera especial atención debido al contexto físico de varios integrantes del plantel, ya que el cuerpo técnico sigue de cerca la evolución de algunos futbolistas que arrastran molestias y buscan llegar en óptimas condiciones a los próximos compromisos.

Lesionados y evaluación física del plantel

Durante la conferencia, Scaloni también brindó detalles sobre la situación de Gonzalo Montiel, Nahuel Molina y Nicolás Paz, quienes ya están disponibles para ser considerados.

Foto: Archivo Elonce.

“Los tres están disponibles para mañana, ya veremos la decisión de cuántos minutos en el lateral derecho tenemos abundancia ahora y podemos distribuir minutos. En cuanto al equipo, primero voy a hablar con los jugadores. Ayer casi no pudimos entrenar, fue corto y lo definiremos hoy”, explicó.

Además, se refirió a la recuperación de Julián Álvarez y Leandro Paredes, dos jugadores que continúan bajo observación médica.

“Juli está bien, es una cuestión de que se recupere al 100 por ciento. La molestia en el tobillo se le está yendo de a poco. En el caso de Leandro, creo que en unos días se va a poder reintegrar al grupo. Lo de él fue muscular, pero viene bien y seguro al final de la semana van a estar con el grupo”, señaló.

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El reemplazo de Balerdi y una aclaración sobre Messi

Otro de los temas abordados por el seleccionador fue la búsqueda de un reemplazante para Leandro Balerdi. Aunque evitó dar nombres, adelantó que la decisión se tomará en las próximas horas.

“No lo voy a decir después del partido, pero mañana tendremos el panorama más claro. Podemos tomarnos estos días y el miércoles quien decidamos va a estar con nosotros. La posición del flaco, podemos estar cubiertos y veríamos otras posibilidades según cómo acaben los demás compañeros. Tenemos una idea, en base a cómo terminen mañana decidiremos pero no pasa del miércoles”, sostuvo.

Scaloni también aprovechó la conferencia para manifestar su malestar por una publicación de un medio extranjero que, según indicó, interpretó erróneamente sus declaraciones sobre la relación con Messi.

“El otro día me preguntaron si hablaba con Messi y tergiversaron la respuesta en un medio de afuera. Salió por todos lados que yo consultaba con él. Le preguntaron al entrenador de Portugal y dijo que trabajaba diferente porque no sabía el contexto. Lo aclaro porque no me gustó lo que escribieron. Espero que haya sido una confusión, si pueden sacar ese artículo me haría un gran favor. En los años que llevo acá nunca dijo una palabra del equipo. No tengo ni que aclarar que decido yo”, afirmó.

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La preocupación por las lesiones antes de los próximos desafíos

El entrenador reconoció además que el amistoso frente a Islandia llega en un momento delicado debido a las molestias físicas que afectan a varios jugadores del plantel.

“Quieras o no lo vas a jugar con los chicos que van al Mundial, me preocupa por todo lo que está pasando. Si no estaría el partido tendríamos más tranquilidad para preparar el de Argelia. Nunca pensás que vas a llegar con esta mala suerte que tenemos muchos chicos que no están al 100% y me preocupa poder terminar bien para llegar sin problemas”, expresó.

Finalmente, Scaloni remarcó que el cuerpo técnico monitorea permanentemente el estado físico de los futbolistas y que la prioridad es evitar riesgos innecesarios.

“Hoy la mayoría tiene el alta, después tenemos una semana para que se pongan lo mejor posible. Es muy difícil para todas las selecciones llegar al 100 por cien por la cantidad de partidos. Pero al verlos entrenar nosotros tenemos los datos y no nos van a poder mentir con el estado físico, por más de las ganas que ellos tengan de estar”, concluyó.