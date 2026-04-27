José Chatruc contó cómo comenzó su vínculo con Sabrina Rojas y sorprendió con una confesión

José Chatruc habló públicamente sobre el comienzo de su relación con Sabrina Rojas y dejó una de las declaraciones más comentadas del fin de semana televisivo. Invitado al programa Almorzando con Juana, el exfutbolista repasó cómo nació el vínculo con la modelo y conductora.

Sin utilizar definiciones formales sobre la relación, José Chatruc se mostró cómodo al referirse a su presente personal y brindó detalles sobre los primeros encuentros con Rojas, una historia que hasta ahora había mantenido bajo perfil.

Las declaraciones generaron repercusión en redes sociales y en programas de espectáculos, donde el vínculo entre ambos viene siendo seguido desde hace varias semanas.

Cómo se conocieron

Durante la entrevista, José Chatruc explicó que el acercamiento se dio a través de amistades en común. “A Sabrina la conocí porque tenemos un grupo de amigos que la invitó. Ella fue a mi cumpleaños”, relató.

En ese momento llegó una de las frases que más llamó la atención en la mesa. “Ese día conoció a otro”, comentó entre risas, en referencia a aquella reunión, aunque evitó revelar la identidad de la persona mencionada.

El comentario despertó reacciones entre los presentes y sumó un tono distendido a la charla sobre el inicio de la relación.

Del contacto inicial a la primera cita

Más adelante, José Chatruc contó que el vínculo comenzó a crecer con el paso del tiempo y sin urgencias. Según relató, primero hubo conversaciones informales y luego intercambios por mensaje.

“Empezamos a chatear, hablar, pero sin que pase nada”, señaló al reconstruir esa etapa previa. También recordó cómo fue la primera salida formal. Según dijo, la invitó a cenar, aunque finalmente terminaron en su casa porque el lugar elegido estaba vacío.

La repercusión pública

El vínculo entre ambos tomó mayor visibilidad a comienzos de abril, cuando comenzaron a circular imágenes y versiones en redes sociales. Desde entonces, José Chatruc también recibió comentarios sobre su apariencia física.

Lejos de mostrarse molesto, respondió con ironía en sus cuentas personales. “Yo me veo hermoso”, escribió en uno de los mensajes que luego fue replicado por distintos medios.

Con ese tono relajado, el exjugador dejó en claro que atraviesa un buen momento personal y que no se detiene en las críticas externas.

Aunque ninguno de los dos eligió etiquetar públicamente la relación, las recientes apariciones y declaraciones consolidaron la idea de un vínculo en marcha.