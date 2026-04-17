Sabrina Rojas reveló cómo fue su primera cita con Pepe Chatruc: “Es ahora o nunca”

Sabrina Rojas sorprendió al contar detalles de su incipiente relación con José “Pepe” Chatruc y reveló cómo fue la primera cita entre ambos, marcada por nervios, humor y una frase que definió el momento: “Es ahora o nunca”.

Durante una entrevista en Bondi Live, en el ciclo #ÁngelResponde conducido por Ángel de Brito, la actriz se mostró sincera sobre lo que siente y reconoció que le cuesta hablar públicamente del vínculo. “Me asusta un poco… tengo ganas de decir cosas lindas, pero después pienso que capaz no funciona”, confesó.

Rojas admitió que hacía mucho tiempo no sentía algo similar. “Hacía mucho que nadie me cautivaba así”, aseguró, dejando en claro que la conexión con Chatruc es especial, aunque todavía reciente.

Sobre el primer encuentro, contó que fue en la casa del exjugador, aunque en un contexto poco íntimo. “Me invitó, pero había mucha gente. En un momento le dije: ‘Pepe, conectá, estoy acá, en tu casa, es ahora o nunca’”, recordó entre risas, sugiriendo que él estaba algo nervioso.

El inicio ¿de una relación?

El vínculo comenzó de manera distendida, con mensajes, bromas y complicidad en redes sociales. Incluso, según relató, dentro de su grupo de amigas ya se percibía cierta química entre ambos antes de que avanzaran.

Las versiones de romance comenzaron a circular cuando fueron vistos juntos en salidas y actividades compartidas, como partidos de pádel y encuentros con

amigos. La periodista Paula Varela había anticipado el acercamiento en televisión.

La confirmación pública llegó en el estreno de una obra teatral, donde ambos se mostraron juntos por primera vez. Sin embargo, la actriz fue clara respecto al presente de la relación: “No somos novios todavía… somos amigovios, nos estamos conociendo”.

Con cautela, Rojas remarcó que prefiere no apresurar las cosas. “Paso a paso. Todavía no nació el amor”, explicó, dejando en claro que busca disfrutar del presente sin generar expectativas.

Por su parte, Chatruc también se expresó en redes con humor y desinterés por las críticas: “Nada me importa menos que la opinión de la gente que no me conoce”.