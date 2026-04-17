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Andrea del Boca se mostró tras el accidente que implicó su salida de Gran Hermano

La actriz reapareció en las redes sociales junto a Kennys Palacios. A pesar del golpe por su caída en el reality, se la vio de muy buen humor.

17 de Abril de 2026
Andrea del Boca junto a Kennys Palacios
Andrea del Boca junto a Kennys Palacios

La actriz reapareció en las redes sociales junto a Kennys Palacios. A pesar del golpe por su caída en el reality, se la vio de muy buen humor.

La actriz Andrea del Boca reapareció tras el accidente doméstico que sufrió en la casa de Gran Hermano: Generación dorada. Luego de unos días de hermetismo sobre su estado físico, la ahora exhermanita volvió a mostrarse públicamente de manera divertida.

 

A través de un posteo compartido con Kennys Palacios, Andrea se dejó ver relajada y sin ningún golpe de gravedad en su cara. En el video, ambos aparecen cantando "El Amor", la canción que ella misma popularizó años atrás.

Aunque la iluminación del video era abundante, algunos seguidores notaron las secuelas del fuerte golpe: un pequeño hematoma de tono verdoso en el lado izquierdo de su rostro. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, recibió tres puntos de sutura, sufrió compromiso en piezas dentales y un hematoma facial al momento del accidente.

 

Según trascendió, la actriz compartió una cena con los ex participantes de la casa de Gran Hermano en un reconocido restaurante del barrio porteño de Palermo.

 

Temas:

Andrea del Boca Gran Hermano caída
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