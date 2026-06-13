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Haciendo Comunidad Dolor en la comunidad sanitaria

Pesar por el fallecimiento de una enfermera del hospital San Roque

Silvina Cano se desempeñaba en la Sala de Cuidados Intermedios Nº 2, donde era reconocida por su compromiso, calidez humana y dedicación al cuidado de los pacientes.

13 de Junio de 2026
Dolor en la comunidad hospitalaria del San Roque
Dolor en la comunidad hospitalaria del San Roque

Silvina Cano se desempeñaba en la Sala de Cuidados Intermedios Nº 2, donde era reconocida por su compromiso, calidez humana y dedicación al cuidado de los pacientes.

La comunidad del hospital materno infantil San Roque de Paraná expresó su profundo dolor por el fallecimiento de Silvina Cano, enfermera que cumplía funciones en la Sala de Cuidados Intermedios Nº 2 y que era ampliamente valorada por su vocación de servicio y calidad humana.

 

A través de un mensaje institucional, desde el nosocomio destacaron la dedicación con la que desarrollaba sus tareas diarias, caracterizadas por el cuidado y el acompañamiento permanente a los pacientes.

 

"En la Sala de Cuidados Intermedios Nº2, donde se desempeñaba, cumplía sus tareas de cuidado y acompañamiento con muchísimo amor y entrega", señalaron al despedir a la profesional.

 

Una profesional comprometida

Quienes compartieron jornadas laborales con Silvina Cano la recordaron como una persona de perfil reservado, amable y siempre dispuesta a brindar apoyo a quienes la rodeaban.

 

"De carácter reservado y siempre amable, Silvina irradiaba una presencia cálida que extrañaremos", expresaron desde la institución sanitaria.

 

La noticia generó una profunda conmoción entre compañeros, amigos y allegados, quienes destacaron su compromiso con la profesión y el afecto que supo construir a lo largo de los años.

 

Desde el hospital hicieron llegar sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de trabajo de la enfermera.

 

Temas:

hospital San Roque Enfermera
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