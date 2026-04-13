Tras la salida de Andrea del Boca, otra estrella de las telenovelas ingresa a Gran Hermano

La gala de este domingo de Gran Hermano Generación Dorada tuvo muchas novedades. Se conoció quién reemplazará a Andrea del Boca y una participante viajó para el intercambio con otro reality.
Finalmente se conoció quién será la reemplazante de Andrea del Boca en Gran Hermano: Generación Dorada. Si bien se especulaba con el ingreso de su hija, el lugar será ocupado por otra estrella de telenovelas.
Se trata de la reconocida actriz venezolana Grecia Colmenares, que ingresará a la casa "en las próximas horas", tal como anunció este domingo Santiago del Moro.
"La gente va a saber de mí. Me va a ver, me va a escuchar, va a saber cómo soy como persona, como ser humano", dijo Colmenaras en un avance de su presentación en GH.
Actualmente, la actriz vive en Italia, donde recientemente participó de la versión italiana de GH, Grande Fratello.
"Es una apasionada del formato. Se vi todo las ediciones", contó Del Moro, que informó que la venezolana ya está en la Argentina, aislada previa a su ingreso a la competencia.
Quién es Grecia Colmenares
Grecia Colmenares, de 63 años, filmó más de 20 telenovelas y actuó en varias obras teatrales.
Su carrera comenzó en 1976 en la telenovela Angélica (Radio Caracas Televisión), protagonizada por El Puma Rodríguez.
En 1981, protagonizó su primera telenovela, Rosalinda, junto Carlos Olivier, que le brindó fama a nivel nacional.
Su explosión internacional llegó con la exitosa ficción Topacio, donde es acompañada por Víctor Cámara.
Su primera novela en Argentina fue María de nadie, en 1985, con Jorge Martínez.
También realizó las novelas Grecia, Pasiones, Rebelde, Primer Amor y Más allá del horizonte, junto a Osvaldo Laport, entre tantas otras.
En el último tiempo comenzó a participar en distintos programas de competencia.
En 2012 formó parte del Bailando de ShowMatch, donde fue la quinta eliminada.
En 2019 participó del certamen italiano L'Isola dei Famosi, en 2023/34 en Grande Fratello, también en Italia, y ahora llegará a la versión argentina de Gran Hermano.
En el plano personal, Colmenares estuvo casada con el actor y director de televisión venezolano Henry Zakka, entre 1979-1983. Y luego, entre 1986 y 2005, con el empresario Marcelo Pelegri, padre de su hijo, Gianfranco Pelegri Colmenares, nacido en 1992.
Solange de intercambio
En tanto Solange Abraham, la elegida para protagonizar un intercambio internacional con el exitoso reality de Telemundo, “La Casa de los Famosos”, dejó este domingo Gran Hermano.
Antes de abandonar la casa, Sol tuvo su momento de despedida con sus compañeros, en el que no faltaron las emociones. Entre abrazos y palabras de aliento, la participante se mudó de hogar al menos por una semana.
El futuro de Sol estará ahora en La Casa de los Famosos, un ciclo que reúne a figuras reconocidas en un formato similar, pero con proyección internacional. Su incorporación promete sumar interés entre los seguidores que ya la venían acompañando en Gran Hermano.