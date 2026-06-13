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Firmaron convenio para fortalecer el acceso a la atención en salud mental del personal policial

La Policía de Entre Ríos firmó un convenio con el Colegio de Psicólogos de Entre Ríos para fortalecer el acceso a la atención en salud mental del personal policial.

13 de Junio de 2026
Convenio con el Colegio de Psicólogos
Convenio con el Colegio de Psicólogos

La Policía de Entre Ríos firmó un convenio con el Colegio de Psicólogos de Entre Ríos para fortalecer el acceso a la atención en salud mental del personal policial.

La Policía de Entre Ríos, concretó la firma de un convenio de colaboración con el Colegio de Psicólogos de Entre Ríos (CoPER), con el objetivo de generar herramientas que faciliten el acceso a la atención en salud mental para las y los integrantes de la fuerza policial.

 

El acuerdo fue rubricado durante una reunión encabezada por el Jefe de Policía de Entre Ríos, Comisario General Claudio González, junto al Director General del Personal, Comisario General Adalberto Raúl Menescardi, y autoridades del Colegio de Psicólogos de Entre Ríos, representadas por su presidente, Lic. Octavio Filipuzzi.

 

La iniciativa permitirá que profesionales matriculados adhieran al convenio para brindar atención psicológica al personal policial, estableciendo valores referenciales para las prestaciones y mecanismos específicos de funcionamiento.

 

Taller de Seguridad Escolar

Por otra parte, la Policía de Entre Ríos participó del Taller de Seguridad Escolar desarrollado en el Centro Nacional Antiterrorismo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

En representación de la Institución asistieron el Subdirector de Operaciones y Seguridad Pública, Crio. Mayor Martín Tello, y la Jefa de la División Minoridad y Violencia Familiar, Crio. Insp. María Fernanda Ramírez.

 

La capacitación reunió a representantes de las policías de Santa Fe, Córdoba, Santa Cruz y la Ciudad de Buenos Aires, abordando amenazas y hechos de violencia en establecimientos educativos desde una perspectiva integral, con la participación de especialistas de los ámbitos policial, judicial y de salud mental juvenil.

 

Estas instancias de formación fortalecen las herramientas de prevención y respuesta ante situaciones que puedan afectar la seguridad de las comunidades educativas.

Temas:

policía convenio Colegio de Psicólogos
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