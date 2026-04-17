Julia Mengolini presentó "Las caras del monstruo" en Paraná ante una sala colmada

REDACCIÓN ELONCE
La periodista Julia Mengolini presentó "Las caras del monstruo" en La Hendija, Paraná, con una gran convocatoria y un fuerte debate sobre la realidad social y política actual.
La periodista, abogada y fundadora de Futurock, Julia Mengolini, presentó su libro "Las caras del monstruo" en el centro cultural La Hendija de Paraná, en un evento que reunió a una gran cantidad de público y generó un intenso intercambio de ideas sobre la coyuntura social y política del país. La actividad, que contó con un conversatorio y posterior firma de ejemplares, reflejó el interés de la ciudadanía por debatir el presente argentino.
“Estuvo muy emotivo y muy lleno. Siempre me gusta mucho viajar a distintos puntos de nuestra patria para acercar el libro”, expresó Mengolini al finalizar la presentación, visiblemente emocionada por la convocatoria.
Durante su intervención, la autora destacó que el espíritu del libro y de estos encuentros apunta a reconstruir vínculos sociales en un contexto que percibe como fragmentado. “Siempre me encuentro con mucha calidez, con mucho interés, con muchas ganas de empezar a reconstruir algo que se siente que, de repente está roto”, afirmó.
Un llamado a reconstruir el tejido social
En ese sentido, Mengolini subrayó que Las caras del monstruo busca abrir espacios de reflexión colectiva. “Me parece que un poco el sentido del libro y de las presentaciones es volver a encontrarnos y generar este tipo de espacios y reflexiones para repensar un poco la reconstrucción de los lazos sociales”, sostuvo.
Consultada sobre las preocupaciones que percibe en la sociedad, Mengolini fue contundente: “La gente no llega a fin de mes, se está muriendo de hambre, que este modelo económico es un modelo de exclusión de las grandes mayorías”.
Críticas al contexto económico y político
En su análisis, también señaló que la situación no afecta solo a sectores específicos sino que atraviesa a la mayoría de la población. “La verdad que estamos todos viviendo un poco, algunos viviendo un poco peor, muchos directamente viviendo mucho peor y algunos pocos que le están sacando provecho”, remarcó.
Además, cuestionó el rumbo del gobierno nacional y su enfoque económico. “Me parece que vamos a tener que hacer algo. Parece que el pueblo va a tener que hacer algo”, expresó, marcando una postura crítica frente a lo que considera una falta de respuesta a las demandas sociales.
El evento también contó con la participación de integrantes de la Fundación Avancemos, quienes impulsaron la actividad con el objetivo de generar espacios de debate. “Empezamos a sentir que había una motivación generacional, sobre todo de profesionales, de equipos trabajando mancomunadamente”, explicaron desde la organización.
Un espacio de debate con fuerte convocatoria
Desde la fundación destacaron que las problemáticas abordadas en el encuentro coinciden con las inquietudes actuales de la sociedad. “Las temáticas que un poco que nos preocupan tienen que ver con algunas temáticas que también habló Julia: la salud mental, el multiempleo, el estrés y el ambiente”, señalaron.
“Este éxito de convocatoria muestra la necesidad que tiene gran parte de la ciudadanía en todo el país, pero en particular en Paraná, de poder escuchar a figuras como Julia”, afirmaron.
La jornada concluyó con un conversatorio abierto y la firma de ejemplares de Las caras del monstruo, consolidando un espacio de intercambio que evidenció la necesidad de reflexión colectiva en un contexto social complejo.