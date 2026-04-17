Cuánto ganan gastronómicos y hoteleros con el nuevo aumento salarial

Cuánto ganan gastronómicos y hoteleros es una de las principales consultas tras el nuevo aumento salarial definido para el sector. El acuerdo, que abarca el período de abril a junio, establece subas en los sueldos básicos junto con el pago de sumas no remunerativas, en un contexto económico marcado por la caída del consumo y del turismo.

La actualización fue acordada entre la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA) y la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica (FEHGRA), dentro del Convenio Colectivo de Trabajo 389/04. Se trata del tercer tramo de la paritaria 2025-2026 para la rama general de la actividad.

Desde el gremio destacaron que el objetivo es sostener el poder adquisitivo de los trabajadores en un escenario complejo, donde la actividad evidencia una retracción tanto en bares y restaurantes como en el sector hotelero.

Cómo se aplican los aumentos mes a mes

El esquema acordado contempla incrementos progresivos en los salarios básicos durante abril, mayo y junio. A esto se suman montos no remunerativos que se pagarán principalmente en los dos primeros meses del período.

Estas sumas fijas varían según la categoría de cada trabajador y van desde los $37.000 hasta los $73.500. Al tratarse de conceptos no remunerativos, no tienen descuentos ni aportes, lo que permite mejorar el ingreso de bolsillo en el corto plazo, según información de Iprofesional.

En paralelo, los básicos continúan actualizándose, lo que consolida nuevos pisos salariales hacia junio. Este mecanismo busca acompañar la inflación sin generar un impacto inmediato total en los costos del sector empresario.

Cuánto ganan gastronómicos según la categoría

Con todos los incrementos aplicados, en junio se establecerán nuevos valores de referencia para la actividad. La categoría más baja tendrá un salario básico de $990.555, mientras que la más alta alcanzará los $1.970.475.

La estructura salarial se divide en cinco grupos —A, B, C, D y Especial—, con diferencias según las tareas y responsabilidades. En promedio, los ingresos del sector rondarán los $1.200.000 hacia mitad de año.

Estos montos corresponden únicamente a los básicos, por lo que no incluyen adicionales como antigüedad, presentismo u otros acuerdos específicos que puedan existir en cada empresa o establecimiento.