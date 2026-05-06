Apícola entrerriana exportó a Europa el primer embarque de miel sin aranceles

REDACCIÓN ELONCE
Con el primer envío concretado desde Concordia, Entre Ríos exportó miel a Europa sin aranceles, marcando un hito para el sector apícola.
El sector apícola celebra un avance clave: Entre Ríos exportó miel a Europa sin aranceles, en el marco del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. El primer embarque partió desde Concordia y tiene como destino Alemania, abriendo una nueva etapa para la competitividad del producto argentino.
Fernando Vairolatti, productor apícola, destacó la importancia del logro: “Con arancel cero. Gracias a Dios estamos un poquito más competitivos en exterior”. La medida elimina una carga impositiva que antes alcanzaba el 17,3%, equiparando condiciones frente a otros exportadores.
“Es un acuerdo comercial que representa que tengamos futuros nuevos mejores precios”, explicó. Sin embargo, aclaró que el impacto “no se va a ver reflejado inmediatamente”.
Competencia internacional y calidad argentina
En el mercado global, Argentina compite directamente con Ucrania, uno de los principales proveedores de miel a Europa. Vairolatti subrayó las diferencias: “Ucrania tiene arancel cero para ingresar 70.000 toneladas por año y nosotros teníamos un arancel del 17,3%”.
Con este nuevo escenario, el productor de la Apícola Danangie confía en revertir la situación: “A igualdad de condiciones, esperemos que se dé vuelta y que Argentina pueda competir, porque en realidad Argentina tiene una muy buena calidad de miel, bastante mejor que la de Ucrania”.
En cuanto al producto exportado, detalló el proceso: “La empresa exporta miel homogeneizada hacia el exterior, o sea, un contenedor de 70 tambores de miel de toda igual calidad, de la misma humedad, del mismo HMF, mismo color”. Esto garantiza estándares uniformes altamente valorados en el mercado europeo.
Producción, destinos y consumo
Argentina produce alrededor de 90.000 toneladas de miel al año, con un perfil claramente exportador. “Estados Unidos se lleva un 60%, un 35% se lo lleva a Europa y un 5% otros países satélites como Japón o Turquía”, explicó Vairolatti.
El envío reciente ya se encuentra en instancia portuaria: “Ya salió, debe estar en puerto todavía, pero ya está consolidado, con papeles listos”. Este embarque forma parte de un cupo inicial de 35.000 toneladas para Latinoamérica, que se ampliará progresivamente.
“Argentina es el actor principal, representando casi un 40 o 50% de toda la miel que ingresa a Europa desde Latinoamérica”, agregó, destacando el rol estratégico del país en el mercado internacional.
Perspectivas para el sector apícola
El impacto del acuerdo también abre expectativas a mediano plazo. “Nos da mayor competitividad, con lo que eso conlleva, que haya un dinamismo en el sector”, afirmó Vairolatti.
En cuanto al presente, describió un escenario de recuperación: “El sector está en recuperación. Argentina está produciendo un poco más de miel, hay más colmenas y más apicultores”. Sin embargo, reconoció que los precios aún no atraviesan su mejor momento.
Finalmente, remarcó una particularidad del mercado interno: “El argentino no es consumidor. Alemania está consumiendo de 6 a 7 kilos per cápita de miel y nosotros estamos en 300 gramos”. En ese contexto, la exportación continúa siendo el motor principal de una actividad que busca consolidarse con mejores condiciones en el escenario global.