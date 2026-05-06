Desde Entre Ríos celebraron la primera exportación de miel sin aranceles: "Nos llena de orgullo"

La producción de miel de Entre Ríos concretó un hecho histórico para el comercio exterior provincial, luego de realizar desde Concordia el primer embarque hacia Europa sin pagar aranceles.

La operación se llevó adelante tras la entrada en vigencia del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, que comenzó a aplicarse el pasado 1° de mayo.

El envío alcanzó las 22 toneladas y representa el primer certificado emitido bajo este nuevo esquema comercial.

Un cambio clave para la exportación de miel

Hasta abril, la exportación de miel hacia el mercado europeo tributaba un arancel del 17,3%, situación que modificó de manera significativa el nuevo acuerdo internacional.

Con la eliminación de ese costo, el producto entrerriano mejora su competitividad y abre nuevas oportunidades para el sector apícola provincial.

La certificación fue emitida este martes en Concordia y permitió concretar el envío con arancel cero.

Qué dijeron las autoridades

El gobernador Rogelio Frigerio destacó el impacto de la operación y aseguró: “Durante años acompañamos y trabajamos para que este acuerdo fuera una realidad”.

Además, celebró que “el primer certificado emitido sea entrerriano: miel de Concordia llegando a Europa con arancel 0 por ciento”.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, señaló que la exportación de miel “es resultado de un trabajo coordinado entre los países del bloque”.

“Nos llena de orgullo esta primera venta”, sostuvo el funcionario.

Un nuevo escenario para la producción entrerriana

Desde el Gobierno provincial remarcaron que el acuerdo comercial favorece especialmente a Entre Ríos, debido al perfil exportador de varias de sus producciones regionales.

En ese marco, indicaron que el embarque de miel marca el inicio de una nueva etapa para el comercio exterior provincial y para el sector apícola.

El canciller argentino, Pablo Quirno, definió la operación como “una excelente e histórica noticia” y resaltó que se trata del primer certificado emitido bajo las cuotas otorgadas por la Unión Europea al Mercosur.

La exportación fue concretada por Apícola Danangie, una firma familiar dedicada a la actividad apícola y forestal.