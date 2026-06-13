Brasil y Marruecos empatan 1 a 1 en un atractivo duelo por el Mundial 2026

Brasil y Marruecos empatan 1 a 1 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos, en uno de los encuentros más atractivos de la primera fecha del Grupo C del Mundial 2026.

¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Dos cambios en Brasil: Fabinho por Casemiro y Danilo por Roger Ibáñez.

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

Brasil y Marruecos igualan 1-1 al término de los 45 minutos iniciales en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey en un entretenido partido correspondiente a la primera jornada del Grupo C en el Mundial 2026. Ismael Saibari adelantó a los africanos antes de la pausa de hidratación y, en el peor momento del Scratch, apareció Vinicius Júnior con un tremendo sablazo para encajar el empate

46 MINUTOS: ¡TREMENDA VOLADA DE BONO!

El arquero se lució para rechazar un testazo de Lucas Paquetá en el área.

41 minutos: el empate cambió el plan de Marruecos

Los africanos dejaron su dominio avasallador sobre un costado, se replegaron y le entregaron la pelota a Brasil, que busca encontrar huecos sin éxitos.

GOL DO BRASIL! 🇧🇷 Brasil 1x1 Marrocos 🇲🇦 ⚽️ Vinicius Jr 🅰️ Bruno Guimarães 🏆 COPA DO MUNDO FIFA 2026 | 1ª RODADA (GRUPO C) pic.twitter.com/oxMrVSn3iL — ⚽️ Aʀʀᴜᴅᴀ TV (@arrudatvoficial) June 13, 2026

31 MINUTOS: ¡GOL DE BRASIL!

En el peor momento de la Canarinha, que era superado por Marruecos, llegó el talento individual de Vinicius Júnior para enganchar en el área y ejecutar un tremendo disparo cruzado que selló el 1-1 en los Estados Unidos.

🇲🇦🔥 AH NO, QUÉ GOLAZO DE MARRUECOS A BRASIL. El pase de Brahim y esa definición de Saibari, pfff. 😮‍💨 pic.twitter.com/s4NzreBtwN — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 13, 2026

20 MINUTOS: ¡GOL DE MARRUECOS!

Ismael Saibari recibió un pase a la carrera, le ganó en velocidad a los centrales de Brasil y aprovechó la salida de Alisson fuera de su área para resolver con una definición por encima del arquero.

El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti busca imponer su jerarquía y el talento de sus figuras ofensivas, mientras que el seleccionado marroquí intenta repetir las destacadas actuaciones que lo llevaron a convertirse en una de las revelaciones de las últimas citas mundialistas.

Las formaciones

Brasil salió al campo con Alisson; Gabriel, Marquinhos, Douglas Santos, Roger Ibáñez; Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá; Vinicius Júnior, Raphinha e Igor Thiago. El entrenador es Carlo Ancelotti.

Por su parte, Marruecos formó con Bono; Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Issa Diop, Chadi Riad; Ayyoub Bouaddi, Azzedine Ounahi, Ismael Saibari, Bilal El Khannouss, Neil El Aynaoui y Brahim Díaz. El director técnico es Mohamed Ouahbi.

Suplentes

Brasil: Weverton, Ederson; Alex Sandro, Danilo, Bremer, Leo Pereira, Ederson Silva, Fabinho, Danilo Santos, Matheus Cunha, Endrick, Luis Henrique, Gabriel Martinelli y Rayan.

Marruecos: Munir El Kajoui, Ahmed Tagnaouti; Marwane Saadane, Zakaria El Ouahdi, Youssef Belammari, Redouane Halhal, Anass Salah Eddine, Sofyan Amrabat, Chemdine Talbi, Samir El Mourabet, Gessime Yassine, Soufiane Rahimi, Amine Sbai, Ayoub El Kaabi y Ayoube Amaimouni.

Transmisión en vivo

El encuentro, que es transmitido en vivo por las pantallas de DSports, Telefe y Disney+ Premium, enfrenta a dos de los principales candidatos a quedarse con la zona.