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Deportes Grupo C

Brasil y Marruecos empatan 1 a 1 en un atractivo duelo por el Mundial 2026

Brasil y Marruecos empatan 1 a 1 en Nueva Jersey por la primera fecha del Grupo C del Mundial 2026. El encuentro enfrenta a dos de los principales candidatos de la zona.

13 de Junio de 2026
Comenzó a las 19.
Comenzó a las 19.

REDACCIÓN ELONCE

Brasil y Marruecos empatan 1 a 1 en Nueva Jersey por la primera fecha del Grupo C del Mundial 2026. El encuentro enfrenta a dos de los principales candidatos de la zona.

Brasil y Marruecos empatan 1 a 1 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos, en uno de los encuentros más atractivos de la primera fecha del Grupo C del Mundial 2026.

 

¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Dos cambios en Brasil: Fabinho por Casemiro y Danilo por Roger Ibáñez.

 

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

Brasil y Marruecos igualan 1-1 al término de los 45 minutos iniciales en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey en un entretenido partido correspondiente a la primera jornada del Grupo C en el Mundial 2026. Ismael Saibari adelantó a los africanos antes de la pausa de hidratación y, en el peor momento del Scratch, apareció Vinicius Júnior con un tremendo sablazo para encajar el empate

46 MINUTOS: ¡TREMENDA VOLADA DE BONO!

El arquero se lució para rechazar un testazo de Lucas Paquetá en el área.

 

41 minutos: el empate cambió el plan de Marruecos

Los africanos dejaron su dominio avasallador sobre un costado, se replegaron y le entregaron la pelota a Brasil, que busca encontrar huecos sin éxitos.

31 MINUTOS: ¡GOL DE BRASIL!

En el peor momento de la Canarinha, que era superado por Marruecos, llegó el talento individual de Vinicius Júnior para enganchar en el área y ejecutar un tremendo disparo cruzado que selló el 1-1 en los Estados Unidos.

 

20 MINUTOS: ¡GOL DE MARRUECOS!

Ismael Saibari recibió un pase a la carrera, le ganó en velocidad a los centrales de Brasil y aprovechó la salida de Alisson fuera de su área para resolver con una definición por encima del arquero.

 

El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti busca imponer su jerarquía y el talento de sus figuras ofensivas, mientras que el seleccionado marroquí intenta repetir las destacadas actuaciones que lo llevaron a convertirse en una de las revelaciones de las últimas citas mundialistas.

 

Las formaciones

 

Brasil salió al campo con Alisson; Gabriel, Marquinhos, Douglas Santos, Roger Ibáñez; Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá; Vinicius Júnior, Raphinha e Igor Thiago. El entrenador es Carlo Ancelotti.

Por su parte, Marruecos formó con Bono; Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Issa Diop, Chadi Riad; Ayyoub Bouaddi, Azzedine Ounahi, Ismael Saibari, Bilal El Khannouss, Neil El Aynaoui y Brahim Díaz. El director técnico es Mohamed Ouahbi.

 

Suplentes

 

Brasil: Weverton, Ederson; Alex Sandro, Danilo, Bremer, Leo Pereira, Ederson Silva, Fabinho, Danilo Santos, Matheus Cunha, Endrick, Luis Henrique, Gabriel Martinelli y Rayan.

 

Marruecos: Munir El Kajoui, Ahmed Tagnaouti; Marwane Saadane, Zakaria El Ouahdi, Youssef Belammari, Redouane Halhal, Anass Salah Eddine, Sofyan Amrabat, Chemdine Talbi, Samir El Mourabet, Gessime Yassine, Soufiane Rahimi, Amine Sbai, Ayoub El Kaabi y Ayoube Amaimouni.

Transmisión en vivo

 

El encuentro, que es transmitido en vivo por las pantallas de DSports, Telefe y Disney+ Premium, enfrenta a dos de los principales candidatos a quedarse con la zona.

Temas:

brasil vs marruecos Mundial 2026 grupo c
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