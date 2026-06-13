Una histórica marca de dulce de leche argentino será adquirida por un grupo mexicano

El grupo mexicano MIYM avanzó en la compra de San Ignacio, una de las principales productoras y exportadoras de dulce de leche del país.
El grupo mexicano MIYM (Mexicana de Industrias y Marcas) quedó a un paso de concretar la adquisición de San Ignacio, una de las marcas más emblemáticas de dulce de leche de la Argentina y líder en la elaboración de quesos azules. La operación, que podría cerrarse entre martes y miércoles de la próxima semana, representa un nuevo movimiento de peso en la industria láctea nacional.
La información fue anticipada por un portal especializado y luego confirmada por Alejandro Reca, uno de los propietarios de la firma argentina, quien reconoció que las negociaciones se encontraban en una etapa avanzada.
La llegada del grupo mexicano se produce en un contexto desafiante para las empresas medianas del sector, marcado por dificultades para exportar debido al atraso cambiario, restricciones de financiamiento y una demanda interna afectada por la pérdida del poder adquisitivo.
San Ignacio, una marca con historia
San Ignacio nació en Rosario en 1939 de la mano de Ignacio Rodríguez Soto. A lo largo de su historia atravesó distintos cambios de propietarios hasta que, en 2013, fue adquirida al entonces dueño francés por los empresarios argentinos Alejandro Bertin, Alejandro Reca y Diego Temperley.
Durante los últimos años, la compañía fortaleció su presencia en el mercado interno, amplió su red comercial e impulsó las exportaciones, consolidándose como una referencia en el negocio del dulce de leche.
Además de este producto, la empresa elabora leche fluida, crema y quesos, con ventas al exterior que alcanzan a 18 países. Actualmente, exporta el 15% de su producción de dulce de leche a mercados como Japón, Nueva Zelanda, Israel, Canadá, Estados Unidos, España, Italia, Francia, Chile, Brasil, Uruguay y Bolivia, entre otros.
En el segmento de quesos azules, la firma exporta el 85% de su producción y ocupa el segundo lugar entre los exportadores argentinos de esa categoría.
La expansión en Argentina
La operación forma parte de una estrategia de expansión regional de MIYM, que recientemente incorporó a Lácteos Karina, en Santa Fe, y a Lácteos Aurora, en la provincia de Buenos Aires.
La empresa mexicana, fundada en 2007 en el estado de Puebla, figura entre las principales productoras y envasadoras de leche y derivados lácteos de su país. Su crecimiento se apoyó en la incorporación de tecnología de punta y en el desarrollo de marcas reconocidas en el mercado mexicano.
Entre ellas se encuentran Delité, dedicada a leches y productos lácteos; Tivoli, especializada en fórmulas lácteas combinadas; y las tradicionales La Flor de Xalapa y La Flor de México, enfocadas en bebidas lácteas.
Según trascendió, uno de los principales atractivos para la inversión fue el potencial productivo de la cuenca lechera argentina, considerada entre las más competitivas a nivel mundial. Además, MIYM busca consolidar su presencia en el Mercosur, Chile y Colombia, aprovechando la complementariedad de los ciclos productivos entre México y Argentina para garantizar abastecimiento durante todo el año.
Más inversiones extranjeras en la lechería
La compra de San Ignacio se suma a un proceso de creciente participación extranjera en la industria láctea argentina. En ese contexto también se destacó la reciente adquisición de Saputo Argentina por parte del Grupo Gloria de Perú.
La operación incluyó marcas de relevancia como La Paulina y Molfino, además de plantas industriales y una oficina comercial en Brasil, consolidando la expansión regional del conglomerado peruano.
De esta manera, el desembarco de capitales internacionales continúa reconfigurando el mapa de la industria láctea argentina, en momentos en que el sector atraviesa una etapa de transformación y concentración empresarial.