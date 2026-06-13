SpaceX debutó en Bolsa y se puede invertir desde Argentina

SpaceX comenzó a cotizar en Wall Street con una valuación récord. Los inversores argentinos ya pueden acceder a sus acciones mediante Cedears.
SpaceX, la compañía aeroespacial del magnate Elon Musk, ya salió a cotizar en Wall Street tras meses de especulación. Mientras tanto, los inversores argentinos también pueden apostar por la compañía tanto en pesos como en dólares desde el mercado local, a través de su Cedear, confirmó BYMA este viernes.
La empresa debutó en el Nasdaq con una valoración cercana a los u$s1,77 billones y una colocación de u$s75.000 millones, la mayor oferta pública inicial (IPO) registrada hasta ahora.
"Por primera vez, los inversores argentinos podrán acceder a través de un Cedear a una compañía desde el mismo día de su IPO en el mercado de origen", remarcaron desde BYMA.
"La incorporación del Cedear de SpaceX fue posible gracias al trabajo coordinado junto a BYMA y los distintos participantes del mercado de capitales argentino, consolidando un ecosistema que continúa ampliando las oportunidades de inversión para los ahorristas locales mediante instrumentos innovadores y alineados con las tendencias globales", dijeron desde el Banco Comafi. La entidad es emisora y depositaria de los Cedears en Argentina (crea y administra el programa de cada Cedear).
El nuevo Cedear de SpaceX opera con el ticker SPCX y un ratio de 50:1. Es decir, cada acción de la compañía está representada por 50 Cedears negociados en BYMA, facilitando el acceso de los inversores argentinos al gigante aeroespacial de Elon Musk.
Spacex puso en circulación 555,6 millones de acciones a un precio inicial de u$s135 por papel. La demanda de los inversores superó ampliamente la oferta disponible, con órdenes que multiplicaron por cuatro el volumen emitido. Además, el 30% de las acciones fue destinado a inversores minoristas, mientras que el 70% quedó en manos de grandes fondos e instituciones.
"La oferta estuvo sobresuscripta (2x) con órdenes institucionales que superaron los US$10 mil millones, lo que asegura un debut con fuerte demanda", mencionaron desde Portfolio Personal Inversiones.
Musk conserva el control de la compañía gracias a una estructura accionaria especial que le otorga más del 80% de los derechos de voto. Su participación está valuada en cientos de miles de millones de dólares, impulsando su patrimonio a niveles sin precedentes.
Invertir en SpaceX desde Argentina
Al tratarse de un lanzamiento tan espectacular y relevante, BYMA y la Comisión Nacional de Valores (CNV) se adelantaron al pedido de los inversores argentinos y permitieron que se pueda comprar acciones de SpaceX tan pronto como el mismo día de la IPO.
Por esta razón, brókers comoIEB+, Cocos Capital, IOL invertironline y Balanz Capital ya permiten convertir pesos o dólares a acciones de SpaceX mediante el mercado de Cedears.
Cabe señalar que los Cedears son activos que representan acciones de empresas que cotizan en mercados internacionales y pueden negociarse localmente en pesos.
Su valor refleja tanto la cotización del activo subyacente en el exterior como la evolución del dólar contado con liquidación (CCL), lo que los convierte en una alternativa para acceder a compañías globales, reducir la exposición al riesgo argentino y resguardarse frente a una posible depreciación del peso.
De todas formas, a pesar de la facilidad con la que se puede invertir en SpaceX desde Argentina, no resulta conveniente en el contexto actual.
"Si nos remontamos a la historia y a otros IPO, que fueron récords históricos, en muchos casos al haber tanto FOMO que genera que ingresen algunos inversores que no entienden del todo el negocio, suele haber ajustes", relataron desde Cocos Capital.