Romina Gaetani habría sido víctima de violencia de género: golpes y denuncia policial

La actriz Romina Gaetani fue hospitalizada tras un presunto episodio de violencia de género por parte de su pareja, Luis Cavanagh. La policía y la justicia ya están interviniendo.
En una conmocionante noticia que ha preocupado al mundo del espectáculo, Romina Gaetani habría sido víctima de un episodio de violencia de género por parte de su pareja, Luis Cavanagh. Según lo informado por el periodista Ángel de Brito en el programa LAM (América TV), la actriz de 48 años fue trasladada a un hospital de Pilar con lesiones visibles en su cuerpo, lo que motivó una intervención policial y judicial inmediata.
El hecho ocurrió durante la noche en el Tortugas Country Club, ubicado en el partido bonaerense de Pilar. Un llamado al sistema 911 alertó a las autoridades sobre una situación de violencia, lo que llevó a la llegada de la policía al lugar. Allí, los agentes se entrevistaron con el equipo de seguridad del country, quienes confirmaron que una mujer, identificada como Romina Gaetani, se encontraba nerviosa y había sido agredida por su pareja.
Lesiones visibles y atención médica urgente
Según el parte oficial leído en el programa, Gaetani relató que su pareja, Luis Cavanagh, había mostrado conductas agresivas, principalmente motivadas por celos. Tras el relato de la actriz, se solicitó la presencia de una ambulancia del SAME, que la trasladó al Hospital Central de Pilar debido a su estado de nerviosismo y las lesiones que presentaba. Los médicos que la atendieron confirmaron que la actriz había sufrido golpes visibles en los brazos y en la zona de la cadera, lo que activó el protocolo correspondiente de violencia de género en la institución médica.
El sistema de salud está obligado, por ley, a informar a las autoridades y hacer la denuncia correspondiente cuando se detectan lesiones de este tipo en un paciente. Por ello, la Fiscalía de Género fue notificada de inmediato, y personal judicial se trasladó al hospital para tomar la declaración de Gaetani y avanzar en las investigaciones. El imputado por este hecho es Luis Ramón Cavanagh, un empresario de 59 años, quien al momento del episodio era la pareja de la actriz.
Un caso que interroga sobre la violencia de género en relaciones afectivas intensas
A pesar de que la actriz fue dada de alta al mediodía del día siguiente, Romina Gaetani ha mantenido silencio hasta el momento, y no ha hecho declaraciones públicas ni ha contactado a los medios. Ángel de Brito comentó que intentó comunicarse con la actriz, pero no obtuvo respuesta. Este silencio de la actriz y la reserva de su entorno cercano han generado aún más cautela en el caso, que continúa bajo investigación judicial.
El caso ha puesto de nuevo en evidencia las dificultades que enfrentan muchas víctimas de violencia de género para denunciar estos hechos, especialmente cuando las relaciones están marcadas por altibajos emocionales, separaciones y reconciliaciones previas. En el caso de Gaetani y Cavanagh, se sabe que tuvieron varias idas y vueltas a lo largo de su relación, lo que complica aún más la situación legal, según Teleshow.
Si bien la denuncia ha sido realizada, el procedimiento judicial establece una primera denuncia y luego una instancia de ratificación por parte de la víctima, lo que implica un proceso complejo y muchas veces lleno de obstáculos emocionales para la persona afectada. Este caso, que sigue su curso en la justicia, pone nuevamente sobre la mesa la necesidad de abordar la violencia de género con responsabilidad y sin revictimización.