Se conoció la declaración de Romina Gaetani tras denunciar a su ex pareja por violencia de género

Durante las últimas horas trascendió públicamente el contenido de la declaración judicial que la actriz Romina Gaetani brindó tras denunciar a su ex pareja, Luis Cavanagh, por un episodio de violencia de género. El foco del caso se centró en el relato que la actriz realizó ante las autoridades y que forma parte del expediente.

Según corroboró la Agencia Noticias Argentinas, el hecho denunciado ocurrió el pasado 28 de diciembre en el domicilio de Cavanagh, ubicado en Tortugas Country Club, en el partido bonaerense de Pilar. El llamado al 911 se registró alrededor de las 19:55 y fue caratulado como “un conflicto familiar”.

El contenido del expediente fue leído por el periodista Martín Candalaft en el programa DDM, donde se dieron a conocer fragmentos textuales de la declaración de Gaetani, en la que describe la situación de violencia que asegura haber atravesado.

El contenido de la declaración judicial

En el expediente, la actriz relata que el episodio se desencadenó a partir de una discusión motivada por celos, luego de que su entonces pareja revisara su teléfono celular. Según consta en la declaración, Gaetani manifestó: “Llegué a la casa de mi novio, me agarró el teléfono, lo revisa, encuentra cosas viejas y me empieza a reclamar". Se inicia una situación de conflicto, se siente descompensada y con dolores.

En el documento también se detalla que la actriz logró retirarse de la vivienda y pedir asistencia. Candalaft leyó el siguiente fragmento del expediente: “Sale ella como puede de la casa, se acerca a la guardia y ahí la guardia le dice, me siento mal, estoy descompensada, me duele el cuerpo. Mi pareja me sacó el celular, revisó y por celos me golpeó”.

Además, en la declaración se describe la intervención de los servicios de emergencia tras el episodio denunciado. “Refiriendo que siente dolores, razón por la que se la asiste y se pide una ambulancia, que traslada a la femenina al hospital de Pilar ya que se encuentra con episodio de ansiedad”, continúa el texto judicial.

Testigos, asistencia médica y situación judicial

En su declaración, Gaetani también dejó constancia de que pudo comunicarse con una amiga, quien la asistió y la acompañó durante el traslado al hospital. Esta persona, además, prestó testimonio en el marco de la causa iniciada por la actriz ante la policía.

El parte policial y médico incorporado al expediente indica que la actriz presentó “lesiones leves, agravadas por el vínculo por tratarse de violencia de género”. Entre las lesiones constatadas se detallan escoriaciones en el dorsal izquierdo, antebrazo derecho y cadera, además de un corte en la pierna derecha y un hematoma en la pierna izquierda.