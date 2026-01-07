Romina Gaetani consiguió una restricción perimetral contra su exnovio tras la denuncia

En las últimas horas, Romina Gaetani consiguió una orden perimetral contra su exnovio Luis Cavanagh, a quien denunció por violencia de género. La noticia fue confirmada a TN Show por Ignacio Trimarco, abogado de la actriz.

En la orden judicial se señala que el acusado tiene prohibido acercarse a menos de 300 metros de la denunciante y su domicilio durante un plazo de 30 días. Además, tampoco podrá contactarla a través de una llamada o mensajes de texto.

Luis Cavanagh fue notificado por la denuncia de Romina y la carátula es “lesiones leves agravadas por el vínculo y violencia de género”.

Según la información a la que accedió TN Show, el episodio ocurrido el 30 de diciembre en la casa de Cavanagh en el Tortuguitas Country Club se originó por una “pelea por celos” que escaló al punto de las lesiones que presentó la actriz.

Qué dijo Romina Gaetani tras la pericia psiquiátrica

Este miércoles, Romina Gaetani decidió hablar luego de denunciar a su expareja, Luis Cavanagh, por violencia de género. Tras someterse a una extensa pericia psiquiátrica, la actriz compartió un duro testimonio en el que relató el proceso de maltrato que, según contó, atravesó durante la relación.

Quien dio detalles del delicado momento que vive Gaetani fue María Fernanda Callejón, amiga cercana de la artista. Al aire de La mañana con Moria (eltrece), la panelista explicó: “Ayer ella se sometió a una pericia psiquiátrica muy profunda y extensa”.

Callejón también reveló que el contacto con Romina fue mínimo debido al estado emocional en el que se encuentra la actriz. “No me pudo hablar casi nada, solo un ratito a la mañana. No hay nadie mejor que yo para entenderla”, expresó, y vinculó la situación con la experiencia personal que vivió junto a Ricardo Diotto, padre de su hija.

En la charla, Gaetani compartió un mensaje estremecedor en el que dejó en evidencia el impacto psicológico del vínculo: “Estoy rota. Mi cabeza todavía no logra encontrar las palabras para procesar todo, para entender cómo permití que me pusieran las manos encima”.

Manipulación

La actriz detalló que la violencia no apareció de manera abrupta, sino que fue escalando con el tiempo: “Al principio era verbal. Es un tipo de violencia que va entrando de a poco, por goteo, hasta que logró reducirme, hacerme chiquita”. Y agregó una frase que generó fuerte repercusión: “A veces sabemos estas cosas, pero cuando nos toca vivirlas no las vemos. Porque aún lo amo y sufro por eso”.

Según explicó, el desgaste emocional fue constante y progresivo. “Fue destruyendo mi autoestima. No era la primera vez que revisaba mi celular”, aseguró. Luego, enumeró las conductas que padeció: “Me controlaba, me manipulaba y me sometía a hechos irreproducibles que ayer declaré con lujo de detalles en la pericia psiquiátrica”.

Finalmente, Callejón confirmó que Romina Gaetani solicitó medidas de protección ante la Justicia. “Pidió la restricción perimetral y el botón de pánico para resguardarse”, precisó, en referencia a las acciones tomadas contra Luis Cavanagh.