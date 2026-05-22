Con un mensaje de concientización, caravana de motos despidió a joven fallecido en Victoria

Más de 200 motociclistas participaron este jueves por la noche de una caravana por Tomás Bussi, el joven de 26 años que falleció tras permanecer internado en grave estado luego de sufrir un accidente de tránsito en la zona de la Costanera de Victoria.

La convocatoria comenzó alrededor de las 21.30 en una estación de servicio YPF de la ciudad y reunió a familiares, amigos y vecinos que recorrieron distintas calles en señal de acompañamiento y recuerdo.

Durante la movilización, los participantes impulsaron un mensaje de concientización vial y destacaron la importancia del uso del casco. El lema “Tomás siempre presente” acompañó la actividad, marcada por muestras de respeto y emoción.

El accidente ocurrió en abril

Tomás Bussi había sufrido un grave accidente durante la madrugada del 20 de abril, cuando circulaba en una motocicleta Honda CB 190 por la zona costera de Victoria.

De acuerdo a la información difundida en aquel momento, el joven impactó contra una rama mientras transitaba por el sector de la Costanera. Producto del fuerte golpe, sufrió heridas de extrema gravedad y debió ser trasladado de urgencia a Rosario luego de recibir las primeras atenciones en el Hospital Fermín Salaberry.

Pese a los esfuerzos médicos y a las cadenas de oración impulsadas por familiares y allegados durante varias semanas, el cuadro clínico se agravó y finalmente se confirmó su fallecimiento.

Un hecho que movilizó a la comunidad

El accidente había generado gran repercusión en Victoria debido a la gravedad del hecho y a la edad de los involucrados.

Tomás viajaba acompañado por una joven que también resultó herida, aunque con lesiones de menor consideración. Además, otro motociclista que circulaba junto a ellos sufrió heridas leves.

La caravana realizada este jueves buscó transformar el dolor en un mensaje preventivo, con eje en la seguridad vial y la utilización del casco para evitar tragedias.