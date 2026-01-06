Nueva concesión en las rutas 12 y 14: peajes 100% electrónicos y las tarifas vigentes

La concesión de las rutas 12 y 14 ingresó en una nueva etapa desde este martes 6 de enero, cuando la empresa Autovía Construcciones y Servicios S.A. asumió formalmente la operación de este corredor vial estratégico que conecta provincias del Litoral y cumple un rol clave en la conectividad nacional e internacional.

La medida implicó un cambio sustancial en el sistema de cobro de peajes, que pasó a ser completamente electrónico, dejando atrás el uso de dinero en efectivo. El nuevo esquema fue diseñado con el objetivo de agilizar el tránsito, reducir los tiempos de espera en las estaciones y mejorar la seguridad vial de los usuarios que circulan por la traza.

Durante la jornada del martes se firmó el contrato mediante el cual Autovía del Mercosur tomó posesión del corredor vial integrado por las Rutas Nacionales 12 y 14. A partir de las 0 horas del miércoles 7 de enero de 2026, la empresa comenzó a operar formalmente sobre el corredor, asumiendo la prestación integral del servicio.

La concesión comprendió no solo las rutas 12 y 14, sino también las Rutas Nacionales 135, 015 y 117, cubriendo una extensión total de 682,28 kilómetros. La operatoria incluyó las obras de mejoramiento y puesta en valor de la totalidad de la red vial, con intervenciones orientadas a optimizar la transitabilidad y reforzar las condiciones de seguridad.

Peajes sin efectivo y modalidades de pago

Con el inicio de la nueva concesión quedó sin efecto el sistema de cobro con dinero en efectivo en todas las estaciones de peaje del corredor. En una primera etapa, el único medio habilitado fue el sistema TelePASE, que se posicionó como la opción más conveniente para los usuarios habituales.

Según se informó, a partir de la segunda quincena de enero se instalarán tótems de pago electrónico en las estaciones, que permitirán abonar mediante tarjetas de crédito y débito, códigos QR y sistema NFC, habilitando el pago con teléfonos celulares inteligentes.

En el esquema vigente, quienes opten por la modalidad de pago electrónico manual deberán abonar el doble de la tarifa aplicada a través de TelePASE, lo que reforzó la recomendación de adherirse al sistema automático para acceder a un beneficio económico.

Cuadro tarifario vigente

En el nuevo esquema de cobro, las tarifas al público quedaron establecidas de la siguiente manera para la modalidad TelePASE: la Categoría 1 tuvo un valor de $1.886,87; la Categoría 2 y 3, $3.773,75; la Categoría 4, $5.660,62; y la Categoría 5, $7.547,50.

En tanto, para la modalidad de pago electrónico manual, los valores se duplicaron: la Categoría 1 ascendió a $3.773,75; la Categoría 2 y 3 a $7.547,50; la Categoría 4 a $11.321,24; y la Categoría 5 a $15.094,99.

Obras y recomendaciones para los usuarios

Cabe destacar que, previo al inicio formal de la operatoria, ya se venían desarrollando tareas preliminares de mantenimiento y mejoras sobre la calzada, con los permisos correspondientes. Tras la firma del contrato, estas acciones se intensificaron mediante un plan integral de obras.

Por último, se solicitó a los usuarios extremar la precaución al circular por las zonas de obra, respetar la señalización y los límites de velocidad, con el objetivo de preservar la seguridad vial tanto de quienes transitan el corredor como de los trabajadores afectados a las tareas.