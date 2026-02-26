El gobernador encabezó una reunión de gabinete conjunto en Bovril.

El titular del Ejecutivo provincial Rogelio Frigerio presidió este jueves una reunión de gabinete conjunto con el municipio de Bovril, departamento La Paz. En el encuentro se repasaron temas prioritarios para la gestión municipal relacionados a obras de infraestructura educativa y vial.

Durante la instancia de trabajo que se desarrolló en el Centro de Jubilados y Pensionados de la localidad, el mandatario, junto a la vicegobernadora Alicia Aluani; el intendente de Bovril, José Luis Gillig, legisladores, y el equipo de ambas administraciones abordaron temáticas referidas a la ejecución de obras en la Escuela Agrotécnica N° 15 Manuel Antequeda, el mejoramiento del camino que conecta la institución con la localidad y otros temas relevantes para la agenda municipal.

En la oportunidad, Frigerio agradeció al intendente por la recepción y destacó la importancia de estas reuniones para fortalecer el trabajo conjunto entre provincia y los municipios. Asimismo, reafirmó su compromiso con esta modalidad y expresó su deseo de "completar en estos dos años que nos faltan reuniones con todos los municipios y la mayor cantidad de comunas posible".

El mandatario también insistió con que su gestión "escucha las preocupaciones y las prioridades que fija la autoridad municipal y el equipo, las que pasan a ser, automáticamente, las nuestras". Asimismo, expresó que "en estas épocas tan difíciles, se debe compensar la falta de recursos con interacción permanente, con trabajo en equipo, para ver de qué manera podemos avanzar en la resolución de problemas, muchos de los cuales se generaron hace décadas".

En ese marco, el titular del Ejecutivo mencionó su visita, previo al encuentro de trabajo, a la Escuela Agrotécnica N° 15 Manuel Antequeda, donde se ejecuta la obra de construcción de la residencia estudiantil. Recordó que fue "una promesa que había hecho", y señaló que se trata de un proyecto que lleva ocho años desde su inicio.

"Le dije al intendente: la vamos a terminar, y la terminamos", afirmó, y adelantó que a fines de marzo se va a concluir la mayor parte de la obra, y luego habrá una etapa de amoblamiento que demandará aproximadamente un mes más. Además, dio cuenta que ya se inició el diálogo con las autoridades para arreglar las instalaciones educativas en el lapso que queda de la gestión gubernamental.

Por último, reiteró su compromiso de trabajo conjunto. "Vamos a terminar nuestra gestión, estando en el territorio, cerca de los que todos los días lidian y escuchan también las preocupaciones de las familias", manifestó finalmente.

En tanto, el intendente José Luis Gillig agradeció al gobernador "por el diálogo a diario y por venir a ver la situación de Bovril". Además, respecto a la obra en la escuela de Educación Agrotécnica Manuel Antequeda, destacó que en el internado se alojan estudiantes de todas las colonias rurales cercanas y de ciudades como La Paz y Federal, a la vez que confirmó, junto al gobernador, que se completará el enripiado de un tramo de nueve kilómetros del camino que resta para unir al establecimiento educativo con la localidad.

Obras

Durante su estadía en la localidad, el gobernador Rogelio Frigerio visitó la Escuela Agrotécnica N° 15 Manuel Antequeda, donde se ejecuta una obra de ampliación que contempla la construcción de una residencia estudiantil mixta. El proyecto presenta un avance superior al 93 por ciento. La intervención es financiada por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y cuenta con un presupuesto oficial de 1.352.315.166,30 pesos.

Cabe señalar que la obra se inició en 2018 y atravesó dos etapas de neutralización. La primera se dispuso en 2019, con reinicio en 2021. Posteriormente, en 2024, se determinó una nueva neutralización hasta su reanudación el 1 de octubre de 2025. Tras finalizada la obra se podrán alojar en la residencia más de 200 estudiantes.