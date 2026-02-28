Concordia: allanaron seis domicilios, secuestraron droga y detuvieron a cinco personas

Los allanamientos se realizaron en la tarde del sábado en el barrio Capricornio

Este sábado a las 17:25, personal policial de la División Drogas Peligrosas allanaron seis viviendas en Concordia, en el marco de una orden emitida por el Juzgado de Garantías, a cargo de la Dra. Seró. La medida responde a una investigación en curso por narcomenudeo.

El operativo fue desplegado en el barrio Capricornio y tuvo resultados positivos. Se secuestraron envoltorios con cocaína y con marihuana, teléfonos celulares, la suma en efectivo de $451.000 y elementos de interés para la causa.

Asimismo, detuvieron a cinco personas, cuatro hombres y una mujer, mientras que se identificó a 18 personas.

Otro operativo que resultó con el secuestro de cocaína y la detención de dos personas

En la tarde de este jueves, personal de la Comisaría Primera de Concordia llevó adelante dos órdenes de allanamiento en viviendas del barrio Carretera de la Cruz, en el marco de una investigación iniciada por el hurto de un teléfono celular iPhone, el cual comenzó a emitir señales de ubicación en distintos sectores de la zona.

Como resultado de los procedimientos, los efectivos secuestraron 22 envoltorios de nylon transparente que contenían cocaína, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo apócrifo, totalizando la suma de $440.200.

El operativo culminó con la aprehensión de un joven de 20 años y de su padre, un hombre de 44 años, quienes quedaron imputados por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Por disposición del fiscal interviniente, Dr. Tomás Tscherning, trabajaron en el lugar efectivos de las divisiones Policía Científica y Drogas Peligrosas, quienes realizaron las tareas periciales correspondientes.