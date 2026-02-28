 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Cerca de Gualeguaychú

Pinchó una rueda y terminó volcando en la Autovía 14: un herido grave

El accidente ocurrió esta mañana a la altura del kilómetro 17,5, cerca de Gualeguaychú. Un Renault Logan que viajaba desde Zárate hacia Corrientes volcó tras perder el control. Cuatro ocupantes sufrieron lesiones leves y uno resultó con heridas graves.

28 de Febrero de 2026
Pinchó una rueda y terminó volcando en la Autovía 14: un herido grave
Pinchó una rueda y terminó volcando en la Autovía 14: un herido grave

El accidente ocurrió esta mañana a la altura del kilómetro 17,5, cerca de Gualeguaychú. Un Renault Logan que viajaba desde Zárate hacia Corrientes volcó tras perder el control. Cuatro ocupantes sufrieron lesiones leves y uno resultó con heridas graves.

Un automóvil volcó este sábado alrededor de las 7:30 en la Ruta Nacional Nº 14, a la altura del kilómetro 17,5, en cercanías de Gualeguaychú, luego de que su conductor perdiera el control tras pinchar una rueda. El vehículo, un Renault Logan, se dirigía desde Zárate, provincia de Buenos Aires, hacia la ciudad de Corrientes.

 

El rodado era conducido por un hombre de 68 años, domiciliado en Zárate, quien viajaba acompañado por su esposa de 65 años y sus tres hijos, de 24, 28 y 43 años.

Según manifestó el propio conductor a las autoridades, el siniestro se habría producido tras la rotura de uno de los neumáticos, lo que provocó que el vehículo se desestabilizara y terminara volcando sobre la calzada.

Pinch&oacute; una rueda y termin&oacute; volcando en la Autov&iacute;a 14: un herido grave
Pinchó una rueda y terminó volcando en la Autovía 14: un herido grave

Traslado de los heridos al hospital

Como consecuencia del vuelco, los cuatro acompañantes fueron trasladados en ambulancia hacia el Hospital Centenario de Gualeguaychú para su evaluación médica. Posteriormente, también el conductor fue derivado para su atención.

 

De acuerdo a la información oficial, todos los ocupantes resultaron con lesiones de carácter leve, con excepción del hombre de 43 años, quien presentó heridas de carácter grave.

 

Las circunstancias del hecho son materia de investigación, aunque en principio se descartó la participación de terceros y se atribuyó el accidente a la falla mecánica ocasionada por el pinchazo.

 

Intervinieron fuerzas de seguridad y rescate

En el lugar trabajaron efectivos de Policía Científica de la Jefatura Departamental Gualeguaychú, Bomberos Voluntarios de Ceibas, personal de Gendarmería Nacional y Seguridad Vial Gualeguaychú.

 

El tránsito en la zona se vio parcialmente afectado mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y peritaje. Una vez retirado el vehículo siniestrado, la circulación fue normalizada.

Temas:

Bomberos Voluntarios Autovía 14 Gualeguaychú
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso