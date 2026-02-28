Pinchó una rueda y terminó volcando en la Autovía 14: un herido grave

El accidente ocurrió esta mañana a la altura del kilómetro 17,5, cerca de Gualeguaychú. Un Renault Logan que viajaba desde Zárate hacia Corrientes volcó tras perder el control. Cuatro ocupantes sufrieron lesiones leves y uno resultó con heridas graves.
Un automóvil volcó este sábado alrededor de las 7:30 en la Ruta Nacional Nº 14, a la altura del kilómetro 17,5, en cercanías de Gualeguaychú, luego de que su conductor perdiera el control tras pinchar una rueda. El vehículo, un Renault Logan, se dirigía desde Zárate, provincia de Buenos Aires, hacia la ciudad de Corrientes.
El rodado era conducido por un hombre de 68 años, domiciliado en Zárate, quien viajaba acompañado por su esposa de 65 años y sus tres hijos, de 24, 28 y 43 años.
Según manifestó el propio conductor a las autoridades, el siniestro se habría producido tras la rotura de uno de los neumáticos, lo que provocó que el vehículo se desestabilizara y terminara volcando sobre la calzada.
Traslado de los heridos al hospital
Como consecuencia del vuelco, los cuatro acompañantes fueron trasladados en ambulancia hacia el Hospital Centenario de Gualeguaychú para su evaluación médica. Posteriormente, también el conductor fue derivado para su atención.
De acuerdo a la información oficial, todos los ocupantes resultaron con lesiones de carácter leve, con excepción del hombre de 43 años, quien presentó heridas de carácter grave.
Las circunstancias del hecho son materia de investigación, aunque en principio se descartó la participación de terceros y se atribuyó el accidente a la falla mecánica ocasionada por el pinchazo.
Intervinieron fuerzas de seguridad y rescate
En el lugar trabajaron efectivos de Policía Científica de la Jefatura Departamental Gualeguaychú, Bomberos Voluntarios de Ceibas, personal de Gendarmería Nacional y Seguridad Vial Gualeguaychú.
El tránsito en la zona se vio parcialmente afectado mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y peritaje. Una vez retirado el vehículo siniestrado, la circulación fue normalizada.