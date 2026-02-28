Dos muertos y cinco heridos por choque en Córdoba: había botellas de alcohol en el auto

Dos muertos y cinco heridos por un choque en Córdoba. El vehículo fue impactado contra un árbol y quedó destrozado, incluso, algunas autopartes terminaron desparramadas por el lugar. En el auto viajaban siete personas.
Choque fatal en Córdoba. Dos personas murieron y cinco resultaron heridas a causa de un accidente vial en la ciudad de Córdoba después de que un auto, con botellas de alcohol en su interior, se estrelló contra un árbol en la madrugada de este sábado.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas y tal como indicaron medios locales, el siniestro ocurrió sobre la avenida Eduardo Bulnes al 1400, en barrio Pueyrredón, cuando un Suzuki Fun en el que viajaban siete personas perdió el control y colisionó de lleno contra un árbol, sin que participaran otros vehículos.
Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor y uno de los acompañantes fallecieron en el lugar, mientras que los otros cinco ocupantes resultaron con lesiones de distinta consideración, entre ellos un joven de 18 años, y fueron trasladados a centros de salud de la capital provincial.
Fuentes del caso indicaron que en el interior del vehículo se encontraron botellas de alcohol y que, producto del violento choque, el tubo de GNC se desprendió del rodado, lo que da cuenta de la magnitud del impacto.
Bomberos y personal de emergencias trabajaron durante varios minutos para rescatar a los heridos, algunos de los cuales habían quedado atrapados entre los hierros retorcidos. La Policía Judicial realizó peritajes en la zona para determinar las causas del hecho y establecer si hubo otros factores que influyeron en la mecánica del accidente.