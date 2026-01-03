Trágico incendio en Victoria: “Era un garaje donde clandestinamente funcionaba una rotisería”

Nataly García, de 39 años, y Agustina Cabrera, de 20, perdieron la vida como consecuencia del trágico incendio registrado el martes 30 de diciembre en una rotisería de Victoria. A las dos primeras víctimas se sumaron dos más al confirmarse que Agustina se encontraba cursando un embarazo, dato que fue incorporado a la causa judicial, y el posterior deceso por autoderminación de su pareja, Fabricio Mansilla, de 23 años.

“Fabricio y Agustina se conocían desde los 13 años y desde entonces eran novios, estaban en pareja. Una historia que llevarán a la eternidad, Agustina por esta situación que, se pudo haber evitado, y Fabricio por ver perder a su compañera de vida”, apuntó el querellante en representación de las víctimas.

Agustín Greco remarcó a Elonce que la tragedia “era evitable” y que existían advertencias previas sobre el funcionamiento irregular del lugar. “Era un garaje donde clandestinamente funcionaba una rotisería. No estaba habilitado y no tenía los controles necesarios de seguridad”, cuestionó el abogado.

Según explicó, el inmueble no tenía habilitación municipal ni controles de bromatología, higiene o seguridad. Además, sostuvo que no habría contado con salidas de emergencia adecuadas, lo que impidió que las trabajadoras pudieran escapar del fuego. “Las pericias de Bomberos Zapadores aún no fueron incorporadas formalmente al expediente, pero serán claves para determinar el origen del incendio y las responsabilidades”, indicó.

Greco señaló que la querella apuntará “tanto contra los responsables del local comercial (una pareja en concubinato) como contra el municipio de Victoria, por presuntas omisiones en los controles”. En ese sentido, cuestionó que el emprendimiento funcionara desde el año 2020 como carri-bar, pero nunca había sido clausurado, pese a las irregularidades denunciadas por testigos que declararán en la causa.

La investigación se tramita en el ámbito judicial con habilitación de feria, debido a la gravedad del caso. El abogado confirmó que ya se presentó formalmente como querellante en representación de las familias y anticipó que en los próximos días podría realizarse una marcha silenciosa en reclamo de justicia.

Mientras avanza la causa, las autoridades judiciales continúan con la recolección de pruebas y testimonios para esclarecer las circunstancias del incendio y establecer eventuales responsabilidades penales y administrativas.