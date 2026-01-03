Falleció el joven que era pareja de una de las víctimas del trágico incendio

Conmoción en Victoria. Fabricio Mansilla, de 23 años, falleció este viernes por autodeterminación en el hospital San Martín de Paraná, donde permanecía internado desde el día anterior. El joven era pareja de Agustina Magalí Cabrera, de 20 años, una de las víctimas fatales del incendio ocurrido el martes 30 de diciembre en la ciudad de Victoria.

Según se informó, Mansilla había sido hospitalizado tras tomar una trágica decisión luego del fallecimiento de su compañera, hecho que generó una profunda conmoción en la comunidad. Pese a los esfuerzos del personal médico, su deceso se produjo en las últimas horas, confirmaron fuentes policiales de Victoria a Elonce.

El incendio que conmocionó a Victoria

El trágico incendio se produjo en la noche del martes 30 de diciembre, en un sector donde funcionaba un tráiler gastronómico. En el lugar perdieron la vida Agustina Magalí Cabrera, de 20 años, y Nataly Ayelén, de 39, quienes se encontraban trabajando cuando se desató el fuego, en circunstancias que aún son materia de investigación.

Fabricio Mansilla y Agustina Magalí Cabrera / trágico incendio en Victoria

El hecho ocurrió cuando el año llegaba a su fin y dejó un profundo impacto en el barrio, donde el emprendimiento era conocido como fuente de sustento para las familias involucradas. Las pericias continúan para determinar el origen del incendio y si existió una explosión previa, tal como indicaron algunos testimonios vecinales.

Expresiones de dolor y acompañamiento

Desde la Asociación Civil y Deportiva Quinto Cuartel expresaron públicamente su dolor por la pérdida de ambos jóvenes, a quienes identificaron como integrantes queridos del barrio. A través de un comunicado, señalaron que la noticia “enluta a toda la comunidad” y pidieron respeto, empatía y acompañamiento para las familias afectadas.

“Como institución nacida y sostenida por el barrio, no podemos ser ajenos a este sufrimiento. Acompañamos con el corazón y con la certeza de que en los momentos más difíciles es cuando el amor colectivo se vuelve refugio. Pedimos respeto, empatía y acompañamiento para quienes hoy lloran estas pérdidas tan profundas. Que su amor que es tan grande, abrace a sus familias y les dé la fuerza necesaria para transitar este dolor. Porque el amor no se apaga, permanece en la memoria. Agustina y Fabricio, siempre presentes”, indicaron en un comunicado.

“El suicidio es un problema de salud pública. Nos puede atravesar a todos, en cualquier momento de la vida. Está vinculado al sufrimiento, y por eso no tiene una única causa. Por su alcance, prevenir requiere del compromiso de todos: del sistema de salud, de las escuelas, de las familias, de los medios de comunicación y de cada uno de nosotros”, recuerdan desde el programa provincial “Hablemos de suicidio. Decilo”.

En este sentido, se comunica que está disponible la Línea 135 que es de carácter gratuita, confidencial y está disponible las 24 horas; o se recomienda acercarse al centro de salud más cercano. “Si vos o alguien que conocés está pasando por un momento difícil, pedí ayuda”, se aconseja.