Trágico incendio en Victoria: “El poder de fuego que había en garrafa era importante”

En la noche del martes, cerca de las 22.30 se produjo un fatal incendio en la ciudad de Victoria que dejó como saldo dos mujeres fallecidas.

Las víctimas fueron identificadas como Natalia García de 20 años y Agustina Cabrera, de 39 años, las cuales se desempeñaban como trabajadoras en una rotisería, y quedaron atrapadas en el voraz incendio.

Si bien se están investigando las causas que provocaron las llamas, en el lugar había una cantidad considerable de garrafas, lo cual pudo haber ocasionado una tragedia mayor.

El Jefe de Bomberos Voluntarios de Victoria, Fabián Daydé, relató que, al arribar al lugar, “nos encontramos con el incendio realizado y después de poder bajar la llama, comprobamos que no era una casa familiar, sino que se trataba de un lugar que funcionaba como cocina y rotisería y encontramos la triste noticia de las ocupantes dentro del lugar”.

Según mencionó, el control del incendio fue inmediato y después las tareas “se centraron en controlar todo lo que son los fuegos chicos, secundarios y terciarios”.

En este sentido, Daydé confirmó que en el lugar “había muchas garrafas”, por lo menos cinco, “y eso implicaba un riesgo para las personas, para nosotros mismos que estábamos trabajando y para los vecinos, porque el poder de fuego que había en garrafa era importante”.

Finalmente, destacó que, más allá del lamentable saldo trágico, los bomberos no sufrieron complicaciones durante la extinción del incendio. Elonce.com