“Estamos convencidos que vuelven los tres”, aseguran familiares de joven herido en la explosión de Villaguay

Los allegados de Nicolás, uno de los trabajadores gastronómicos heridos en la explosión en un bar de Villaguay el pasado 27 de marzo, publicaron un sentido mensaje en redes sociales. En el mensaje expresaron su profundo agradecimiento por el acompañamiento recibido en este difícil momento.

Las imágenes del bar tras la explosión

Cabe recordar que en la noche de ese viernes estallaron tubos de 45 kilos de gas, lo que provocó una enorme llamarada negra en la intersección de calles San Martín y 9 de Julio, a escasos metros del cine Berisso. Durante el incidente cuatro jóvenes resultaron heridos de gravedad: Nicolás, Lucía y Martín, mientras que Esteban, otro trabajador, tuvo lesiones de consideración pero ya recibió el alta médica.

Martín, otro de los heridos

De acuerdo al último parte médico difundido el 3 de abril, Nicolás sigue estable bajo sedación profunda y intubado en el Hospital Italiano de Almagro. “Le volvieron a realizar el estudio para ver que no estuviese quemado por dentro y no lo está, gracias a Dios. Solo salta una leve infección que puede ser por los pulmones, lo cual ya se está tratando desde anoche con antibióticos. Ya comenzaron a pasarle alimentación (vitaminas, proteínas y demás) y hoy no le realizan limpieza de tejidos. Seguimos pidiendo cadenas de oración y agradecemos a todos por acompañarnos en estos momentos”, había compartido su familia la semana pasada.

Nicolás y Lucía

El mensaje en redes sociales

En las últimas horas, los familiares de Nicolás agradecieron en nombre del joven “a cada persona que está aportando su granito de arena en esta causa” y aseguraron que “cada oración le llega y da fuerzas día a día”.

Las imágenes del bar tras la explosión

“Es admirable la colaboración, la predisposición y la voluntad de todos. Somos unos convencidos que de acá vuelven los tres Nico, Lucía y Martín a Villaguay”, aseveraron.

Asimismo, agradecieron a las trabajadoras del kiosco Baima “que ayudaron sin dudarlo ante el primer pedido de auxilio de ellos”. “Entendemos que no fue fácil pero hacerles llegar que como familia de los chicos estamos al tanto de todo, agradecemos a personal de ambulancias, médicos, enfermeros, al personal del Hospital Santa Rosa de Villaguay que su atención fue fundamental, agradecer a bomberos de Villaguay, a la policía y a cada persona que se involucró y ayudó para que toda la atención hacia ellos se diera de manera rápida”, agregaron.

Además, agradecieron a los trabajadores de los hospitales de Concordia, al Militar Central de Buenos Aires, al Italiano de Almagro donde actualmente se encuentra Nicolás.

“Más que agradecidos con el personal, médicos, enfermeros, cirujanos, kinesiólogos por la atención y la profesionalidad de cada uno, los cuidados y la calidez para con él y nosotras que estamos atravesando este momento tan difícil. Agradecer al municipio de Villaguay por estar al pendiente en todo, al Ejército que tampoco nos dejó solos y que están en constante comunicación y nos brindan alojamiento desde el primer día. Gracias a familiares, amistades que son muchísimos. Sin dudas Nico se hace querer mucho… gracias a todos de corazón”, cierra el mensaje.