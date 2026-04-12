Muerte de Ángel: revelaron las precarias condiciones en las que vivía bajo un techo de chapa

La muerte de Ángel Nicolás López, el niño de cuatro años fallecido en Comodoro Rivadavia, puso el foco en las condiciones de vida en las que residía junto a su madre y su entorno familiar. Se confirmó que el menor habitaba una precaria vivienda ubicada en la zona de Quintas, a unos seis kilómetros del centro de la ciudad, en un contexto de vulnerabilidad que ahora es analizado por la Justicia.

La casa era una construcción de chapa de apenas un ambiente con un pequeño baño, donde convivían cuatro personas: el niño, su madre, la pareja de ella y una beba. Según testimonios de vecinos y del propietario del terreno, el lugar presentaba filtraciones, falta de espacio y condiciones básicas limitadas para la vida cotidiana.

El acceso al domicilio era dificultoso, con calles de tierra y sin numeración precisa, en una zona caracterizada por viviendas precarias y escasa infraestructura. Allí, en un espacio reducido de aproximadamente dos por tres metros, se desarrollaba la vida familiar del menor.

Testimonios que exponen la precariedad

El dueño de la propiedad, quien alquilaba la vivienda desde hacía un año, relató que la familia había llegado al lugar por no poder afrontar otros alquileres. “Era una casita de chapa de un solo ambiente. Estaban muy apretados”, indicó, al tiempo que expresó su conmoción por lo sucedido.

Además, señaló que la vivienda había sido adaptada con un baño pequeño y que el espacio resultaba insuficiente para la cantidad de personas que la habitaban. También mencionó que en el terreno existía un pozo utilizado para la quema de residuos.

Por su parte, familiares del niño cuestionaron informes previos que indicaban mejores condiciones habitacionales. En ese sentido, sostuvieron que se había informado que el menor contaba con una habitación propia, algo que, según denunciaron, no se correspondía con la realidad observada en el lugar.

Imágenes y denuncias

Este fin de semana se viralizó un video en el que se ve al padre biológico de Ángel, Luis López, recorrer el interior de la vivienda. "Este es el lugar donde vivía Ángel. Acabo de entrar a la casa. Miren la psicóloga Leiva dijo que Ángel tenía una habitación para él solo, miren la gotera, en esa pieza dormía Ángel loco”.

Y agrega: “Miren lo que es esto, es un asco. Miren cómo vivía esta gente. Es imposible vivir en una casa así”.

Las imágenes son contundentes. Una heladera, una mesa, ropa tirada y colchones amontonados en un espacio muy chico. El techo con goteras y la cama de Ángel en un rincón. Una situación que genera bronca e indignación en la familia del padre.

Los testimonios recogidos en el barrio coincidieron en señalar discusiones frecuentes entre los adultos, aunque no todos afirmaron haber presenciado situaciones directas de violencia hacia el menor. Algunos vecinos indicaron que el niño era visto jugando en el exterior, mientras que otros mencionaron que la familia permanecía gran parte del tiempo dentro de la vivienda.

Investigación en curso

El caso continúa bajo investigación para determinar las circunstancias que derivaron en la muerte del niño y si existieron responsabilidades por parte de su entorno o de organismos que debían intervenir en su protección.

La vivienda, las condiciones de vida y los informes previos forman parte de las pruebas que analizan los investigadores. En paralelo, el hecho generó conmoción en la comunidad y reavivó el debate sobre la protección de la infancia y el rol de las instituciones en contextos de vulnerabilidad.