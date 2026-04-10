Familia de Ángel cuestionó a la madre y crece el conflicto en la causa: “Gastaba en un abogado y no en su hijo”

La investigación por la muerte de Ángel Nicolás López, el niño de cuatro años fallecido en Comodoro Rivadavia, sumó nuevas declaraciones que profundizaron el conflicto entre las partes. La familia paterna respondió públicamente al descargo de la madre biológica, Mariela Altamirano, y lanzó duras acusaciones sobre su comportamiento y el cuidado del menor.

Tras la defensa de la madre, quien aseguró que “no mató a su hijo” y que siempre buscó protegerlo, Luis López y Lorena Andrade-padre biológico y madre de crianza- pusieron en duda ese relato y reclamaron explicaciones sobre las condiciones en las que vivía el niño, publicó ADN Sur.

Lorena cuestionó la situación económica y el destino de los recursos familiares. “¿Qué hacía Ángel en un comedor comiendo si tenían dos sueldos?”, expresó, y agregó que la madre “gastaba la plata en un abogado particular y no en su hijo”.

Cuestionamientos y reclamos a la Justicia

La madre de crianza también apuntó contra la investigación judicial y reclamó medidas más firmes. “¿Cómo sigue libre si el nene estaba golpeado?”, se preguntó, al referirse a la situación procesal de la madre biológica.

Además, aseguró que habían presentado pruebas que no fueron consideradas. “Llevamos un video con el nene sufriendo y no hicieron nada”, denunció.

En ese marco, también criticó a un referente barrial que intervino públicamente en el caso y deslizó sospechas sobre el accionar institucional.

La defensa del padre

Por su parte, Luis rechazó las acusaciones en su contra y defendió su rol como padre. “Siempre le hice estudios médicos a mi hijo. Si yo le daba alcohol, eso iba a saltar”, afirmó, en respuesta a versiones que lo vinculaban con conductas negligentes.

El hombre sostuvo que los controles de organismos oficiales no detectaron irregularidades y aseguró que su objetivo siempre fue cuidar al niño. También reconstruyó su relación con la madre y el proceso judicial vinculado a la tenencia.

Luis López, papá de Ángel

Según su versión, la mujer llegó sola desde Misiones y luego comenzó el proceso para recuperar el contacto con su hijo misionero. “Le dije que vayamos a Fiscalía, que hablemos con un abogado. Logró hablar con el nene, pero después no lo llamó más”, afirmó en relación a la versión de que ella había abandonado a otro menor de edad.

Sobre la posterior disputa por la tenencia de Ángel, Luis apuntó que la madre biológica "no lo cuidaba, lo cuidaba su marido”. También se refirió a la restricción perimetral: “No sé por qué la hicieron. Yo no quise tener conflictos, solo quería que me entregara al nene para cuidarlo”.

Un caso con versiones enfrentadas

La madre biológica había relatado que el niño fue internado tras descompensarse en su vivienda y aseguró que actuó de inmediato al advertir la gravedad del cuadro. Según su testimonio, el menor aún tenía signos vitales cuando llegó la asistencia médica.

Sin embargo, las declaraciones de la familia paterna contradicen esa versión y apuntan a posibles situaciones de maltrato y negligencia.

Mientras la Justicia avanza en la investigación para determinar las causas de la muerte y las responsabilidades, el caso continúa generando conmoción y mantiene abiertas múltiples hipótesis que deberán ser esclarecidas a partir de las pericias y testimonios reunidos en la causa.