Multitudinaria marcha en Comodoro Rivadavia para pedir justicia por Ángel López

Comodoro Rivadavia fue escenario este jueves de una multitudinaria marcha en la que miles de personas salieron a las calles para exigir justicia por la muerte de Ángel López, un niño de cuatro años que falleció días atrás bajo circunstancias sospechosas. La manifestación recorrió la ciudad desde la plaza principal hasta la fiscalía, donde los participantes expresaron su enojo y su pedido de esclarecimiento por el trágico suceso.

Ángel López, quien había sido encontrado sin vida tras presentar una serie de traumatismos, se encontraba bajo el cuidado de su madre biológica, Mariela Altamirano, y su pareja Maicon González, ambos señalados como los principales sospechosos del posible homicidio. La justicia investiga el caso como un posible asesinato, pero las circunstancias exactas de la muerte aún están siendo aclaradas.

Marcha en Comodoro Rivadavia. 🇦🇷 "Los nenes no se tocan".#Angel pic.twitter.com/6q9bCSPGkU — Marce_-_-_-_-Argentina es Ficha Sucia y con fueros (@_Marce_M) April 11, 2026

Los manifestantes portaron pancartas con fotos del menor y encendieron velas como símbolo de duelo y solidaridad con la familia. Al grito de “justicia”, también pidieron respuestas sobre otros casos que habían conmocionado a la comunidad local, como las muertes de Valeria Schwab y Diego Serón.

Foto: El Comodorense.

La indignación de la familia

Lorena Andrade, madrastra de Ángel, fue una de las voces más fuertes durante la marcha. En declaraciones a la prensa, denunció la responsabilidad de la madre biológica del menor en su fallecimiento, al afirmar que “está a la vista” que lo que sucedió fue un asesinato. “La madre pidió que le entreguen el cuerpo sin la autopsia. Le dije que era una asesina”, expresó Andrade, visiblemente emocionada y en medio de la indignación generalizada de los manifestantes.

La madre de Ángel, Mariela Altamirano, y su pareja, Maicon González, son los principales sospechosos en el caso. Ambos habrían estado al cuidado del niño cuando éste falleció, pero Altamirano sostiene que el menor se descompensó repentinamente y murió poco después. La versión de la madre ha sido puesta en duda por la familia paterna, que exige una investigación más exhaustiva.

Muchísima gente se convocó en Comodoro Rivadavia a pedir justicia por Ángel. pic.twitter.com/06EflXf9ts — Marcos Palazzolo (@marcalpalazzolo) April 11, 2026

La justicia en el centro de las críticas

Además de pedir justicia por la muerte de Ángel, los manifestantes también lanzaron duras críticas contra las autoridades judiciales, especialmente por las decisiones que llevaron a la revinculación del niño con su madre biológica, pese a que ella lo había abandonado cuando apenas tenía un año. Esta decisión fue tomada por el juez de familia Juan Pablo Pérez, lo que generó más preguntas en torno a la protección del niño, señaló Noticias Argentinas.

“Que no se corra el foco”, señaló Andrade, pidiendo que la justicia no desvíe la atención de los sospechosos directos del caso. La marcha, que reunió a miles de personas, dejó claro que la comunidad de Comodoro Rivadavia exige respuestas inmediatas y que no se olvide la memoria de Ángel López. La investigación sigue su curso, mientras familiares y vecinos esperan que se haga justicia en un caso que ha conmocionado a toda la ciudad.