Murió Catherine O’Hara, la recordada actriz de “Mi pobre angelito”

Catherine O’Hara, recordada por interpretar a la mamá de Kevin en Mi pobre angelito, murió este viernes a los 71 años. La noticia fue confirmada por el medio estadounidense TMZ, que informó el fallecimiento tras comunicarse con dos fuentes cercanas a la actriz. Por el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre las causas de su muerte, lo que generó una inmediata ola de conmoción en el mundo del espectáculo.
El impacto de la noticia se sintió con fuerza tanto en Hollywood como entre millones de espectadores alrededor del mundo que crecieron viéndola en comedias icónicas. “Por el momento, se desconocen las causas de la muerte”, señalaron las fuentes consultadas por TMZ, manteniendo un manto de cautela alrededor de las circunstancias del fallecimiento.
Reconocida por su versatilidad, su talento para la comedia y su capacidad de construir personajes memorables, O’Hara fue una figura clave del humor contemporáneo, con una carrera que se extendió durante más de cuatro décadas y que supo reinventarse con el paso del tiempo.
De Toronto al estrellato internacional
Nacida el 4 de marzo de 1954 en Toronto, Canadá, Catherine Anne O’Hara fue la sexta de siete hijos y creció en el seno de una familia trabajadora. Su padre trabajaba en la Canadian Pacific Railway, mientras que su madre se desempeñaba como agente inmobiliaria. Ese origen marcó una personalidad sencilla que mantuvo incluso en la cima de su fama.
El gran salto a la popularidad llegó cuando interpretó a Kate McCallister, la madre del personaje de Macaulay Culkin, en las dos primeras películas de Mi pobre angelito. Ese rol la convirtió en un rostro familiar a nivel mundial y la instaló definitivamente en la cultura pop.
A lo largo de su carrera también brilló en títulos como Best in Show, A Mighty Wind, Beetlejuice y El regreso de Beetlejuic
e, consolidándose como una actriz de culto dentro del género de la comedia.
El fenómeno Moira Rose y un Emmy histórico
Sin embargo, fue su interpretación de Moira Rose en Schitt’s Creek la que la consagró ante una nueva generación de espectadores. El personaje se transformó en un fenómeno cultural y elevó a la serie a un lugar histórico en la televisión.
En la ceremonia de los premios Emmy 2020, Schitt’s Creek logró una hazaña inédita al quedarse con todos los galardones principales de la categoría comedia. O’Hara fue una de las grandes protagonistas de la noche al ganar el premio por su actuación.
Su trabajo más reciente fue junto a Seth Rogen en la serie de Apple TV+ The Studio, que le valió una nueva nominación al Emmy y confirmó, una vez más, la vigencia de una artista irrepetible.