Camisetas de Patronato y Cerrito en la Favela de Rocinha: el relato de un entrerriano tras recorrerla

Lo que comenzó como un paseo más dentro de sus vacaciones en Brasil terminó convirtiéndose en una experiencia distinta y difícil de olvidar. Santiago Acosta, oriundo de Paraná y actualmente radicado en Cerrito, decidió incluir en su estadía en Río de Janeiro una visita a la Favela de Rocinha, uno de los barrios más conocidos y nombrados del país vecino, y relató en primera persona cómo fue recorrer sus pasillos, hablar con los guías locales y caminar por un lugar que suele estar rodeado de prejuicios.

El joven explicó a Elonce que la excursión estaba planificada desde hacía meses y que previamente se había contactado con un guía turístico que organiza recorridas por el lugar. “Lo tenía pensado, pero nunca imaginé que iba a ser tan impactante todo lo que viví. Ya había hablado con él antes de viajar y coordinamos cómo hacerlo”, contó.

El ingreso y las primeras sensaciones

El acceso al barrio no fue convencional. Según describió, el traslado se realizó en moto por calles muy empinadas y curvas cerradas, en un ascenso constante hacia el interior de la Favela de Rocinha. Esa primera parte del trayecto fue, para él, uno de los momentos más intensos.

“Subimos en moto porque era mucho más fácil. Las curvas eran muy cerradas y manejan muy fuerte. Ya desde la subida te das cuenta de que es un lugar distinto”, relató.

Una vez dentro, el guía le indicó algunas reglas básicas: no grabar en determinados sectores y evitar sacar el teléfono en zonas sensibles. “Me dijeron que en algunos pasillos no se podía filmar nada. Caminamos bastante por lugares muy angostos hasta llegar a una parte más abierta”, explicó.

Durante la recorrida aseguró haber visto personas armadas custodiando sectores específicos. “Son civiles que están cuidando. Se ven armas grandes, pero nunca pasó nada. Yo siempre estuve acompañado”, agregó.

Un barrio con vida cotidiana

Más allá de esa imagen que suele generar temor, Santiago destacó que el lugar también muestra una rutina diaria similar a la de cualquier otro barrio. Comercios, despensas, barberías y vecinos circulando forman parte del paisaje habitual.

“Muchos piensan que es solo peligro, pero es como un barrio más. Hay negocios, kioscos, gente trabajando. La vida sigue normal ahí adentro”, señaló.

Lo que más lo sorprendió fue la forma en que están construidas las viviendas. “Las casas están una arriba de la otra, apiladas. Mirás para arriba y parece increíble cómo se sostienen. Eso fue lo que más me impactó”, comentó.

La camiseta de Patronato en la Favela.

La grabación desde una terraza

En medio del recorrido también pudo registrar imágenes que luego se hizo viral. En un sector habilitado, se ubicó sobre la terraza de una vivienda con las camisetas de Patronato y Unión Agrarios de Cerrito, mientras un dron comenzaba a elevarse desde pocos metros.

La toma se fue abriendo lentamente hasta mostrar la dimensión del entorno y dejó en evidencia que estaba en pleno corazón de la Favela de Rocinha, rodeado de construcciones, techos y pasillos que se extendían en todas direcciones. “El dron salió desde la puerta y se fue alejando cada vez más. Cuando ves la imagen desde arriba te das cuenta de lo grande que es todo”, explicó.

Aclaró que fue prácticamente el único punto donde pudo filmar con libertad, ya que en el resto del trayecto debía guardar el celular.

Camisetas entrerrianas en la Favela de Rocinha

Los colores de casa, siempre presentes

Durante la excursión eligió llevar las camisetas de dos clubes entrerrianos que forman parte de su historia personal. “Patronato para mí es todo. Me crié en el barrio y soy hincha desde chico. Y la de Cerrito porque hoy vivo allá y me integré mucho al club. Es mitad y mitad”, contó.

Para él, usar esas casacas fue una forma simbólica de representar sus raíces aun estando lejos de casa.

Tras la experiencia, aseguró que volvería a repetir la visita. “Fue fuerte, distinto, pero muy interesante. Te cambia la mirada de lo que uno cree desde afuera”, concluyó, todavía sorprendido por haber recorrido la Favela de Rocinha con acento entrerriano.