Un herido de bala, allanamientos y un detenido tras un altercado entre conocidos en Diamante

Un episodio de violencia entre personas conocidas generó un operativo policial durante el amanecer de este viernes en Diamante, donde un hombre resultó herido por un disparo de arma de fuego y la investigación derivó en allanamientos y una detención. El hecho ocurrió en una plazoleta del barrio La Merced y fue advertido por personal del Comando Radioeléctrico que se encontraba realizando tareas preventivas en la zona.

Según informaron fuentes policiales, los efectivos fueron alertados sobre la presencia de una persona lesionada en el espacio público. Al llegar al lugar, constataron que un vecino de la ciudad, de 34 años, presentaba una herida leve de arma de fuego en la zona posterior de la cintura, por lo que fue trasladado de inmediato al hospital local para recibir atención médica.

Una discusión que terminó con un disparo

Las primeras averiguaciones permitieron reconstruir que la víctima se encontraba en la vía pública junto a otras dos personas conocidas entre sí. En ese contexto, por causas que todavía se intentan determinar, uno de ellos habría efectuado un disparo con un arma de fabricación casera, utilizando un cartucho de pequeñas dimensiones.

El proyectil impactó en el hombre, provocándole lesiones de carácter leve. Tras el hecho, los involucrados se dispersaron, mientras que la Policía comenzó a reunir testimonios y elementos para identificar a los presuntos responsables.

Detenido en Diamante.

Allanamientos y detención

Con la información recolectada, el Ministerio Público Fiscal dispuso la individualización de los sospechosos y solicitó al Juzgado de Garantías local órdenes de allanamiento y requisa en los domicilios vinculados a la causa. Las medidas fueron autorizadas de forma inmediata.

Como resultado de los procedimientos, se concretó la detención de un joven de 21 años, señalado como presunto autor del disparo. El acusado fue trasladado a la Alcaidía Policial de Diamante, donde permanece a disposición de la Fiscalía interviniente.

Además, otra persona fue llevada a una dependencia policial para su correcta identificación, mientras continúan las actuaciones judiciales para esclarecer las circunstancias del altercado.