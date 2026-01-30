Instan a damnificados por robos a ir comisaría a reconocer elementos recuperados

Una pareja fue detenida en la madrugada de este viernes en barrio Paraná XXVI, en la ciudad de Paraná, luego de ser sorprendida con una gran cantidad de objetos presuntamente robados. El procedimiento fue llevado adelante por personal de la comisaría décima, tras una alerta de un vecino.

"Según se informó, alrededor de las 6.30, efectivos que realizaban recorridas preventivas por la jurisdicción, en el marco de los controles de ingreso escolar y paradas de colectivos, fueron interceptados por un vecino que advirtió que un vehículo rojo acababa de retirarse del lugar y que sus ocupantes podrían haber sustraído elementos de una vivienda", explicó a Elonce el el subjefe de comisaría décima, Jonathan Brumatti.

Elementos recuperados tras robos (foto Elonce)

De inmediato, los policías iniciaron la búsqueda y lograron localizar el rodado a dos cuadras del domicilio señalado. "En el interior del auto viajaban un hombre y una mujer, ambos conocidos en el ámbito policial por hechos similares", confirmó el comisario.

Importante cantidad de elementos

Durante la identificación, llamó la atención la gran cantidad de objetos que transportaban: televisores, ropa y diversos artículos de uso doméstico. Mientras se desarrollaba el procedimiento, el propietario de la vivienda afectada fue alertado por otro vecino y se acercó al lugar.

Elementos recuperados tras robos (foto Elonce)

En un primer momento, los objetos que estaban dentro del vehículo no correspondían a su propiedad. Sin embargo, a pocos metros de su casa, los uniformados hallaron los elementos robados, que habían sido preparados y tapados con una lona, presuntamente para ser retirados más tarde.

Robo mientras la familia dormía

De acuerdo a lo informado por Brumatti, el ilícito ocurrió en una vivienda de dos plantas, donde la familia se encontraba descansando en la parte superior. "Los delincuentes forzaron la reja de la planta baja, un ambiente abierto, y comenzaron a seleccionar los elementos para llevárselos", repasó el comisario.

La camioneta en la que se trasladaban los ladrones (foto Elonce)

Los bienes sustraídos al vecino fueron recuperados en su totalidad, mientras que el resto de los objetos encontrados en el vehículo fueron secuestrados para determinar su procedencia, ya que se presume que podrían estar vinculados a otros robos en la zona o en jurisdicciones vecinas.

Detenidos y a disposición judicial

El vehículo también fue secuestrado y los elementos quedaron a disposición de la Justicia. Desde la comisaría se indicó que se trabaja en conjunto con otras dependencias para establecer si existen denuncias que coincidan con los objetos incautados.

Detenidos en Paraná (foto Policía de Entre Ríos)

Por disposición de la Fiscalía en turno, ambos sospechosos quedaron detenidos y alojados en la Alcaldía de Tribunales.

Finalmente, se solicitó a posibles damnificados que hayan sufrido robos recientes que se acerquen a la dependencia policial (ubicada sobre calles Cochrane y Pacto Unión Nacional) para reconocer los elementos y realizar las denuncias correspondientes.