Trabajan en modernizar el funcionamiento del Túnel Subfluvial

30 de Enero de 2026
Reunión por gestiones para Túnel Subfluvial
Reunión por gestiones para Túnel Subfluvial Foto: Gobierno de Entre Ríos

Con el objetivo de optimizar el funcionamiento cotidiano del viaducto, el secretario de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación, Emanuel Gainza, y el director del Ente interprovincial, Aníbal Vergara, mantuvieron un encuentro de trabajo para fortalecer la colaboración y el progreso.

 

El director del Ente interprovincial, Aníbal Vergara, recibió este jueves al funcionario provincial con el objetivo de generar un espacio de intercambio estratégico sobre temas relacionados a la infraestructura del Túnel, los procesos operativos, los servicios disponibles para el usuario, la modernización tecnológica y la proyección institucional.

 

Gainza se manifestó dispuesto a trabajar en conjunto a las distintas áreas que conforman el Ente, a fin de optimizar el funcionamiento cotidiano del viaducto. Por su parte, los intervinientes en representación del Túnel Subfluvial, expusieron como trabaja cada área en particular para elaborar un diagnóstico preliminar y en base a ella poder diagramar una planificación acorde a las demandas del Ente.

 

El Túnel Subfluvial, que cuenta con 56 años de historia, ha tenido que convivir con distintos avances tecnológicos que lo han obligado a una sostenida adaptación; entendiendo que el proceso de modernización debe darse de manera gradual y tener como principal objetivo prolongar su vida útil y mejorar la calidad del servicio brindado a los usuarios.

 

La colaboración entre el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y el Túnel Subfluvial es fundamental para alcanzar estos objetivos; y en este sentido, la visita de Gainza es un paso importante en la búsqueda de mayor eficiencia y modernización del Túnel.

Túnel Subfluvial Modernización
