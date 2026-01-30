Causó destrozos en un motel, se enfrentó con la policía y terminó detenida en la comisaría

Una mujer de 39 años fue aprehendida tras provocar daños en un hotel de alojamiento, insultar a efectivos y resistirse al traslado policial a la comisaría. Se supo que el violento episodio se inició ante la disconformidad de la huésped con el servicio recibido en el motel.
Una mujer de 39 años fue detenida durante la madrugada de este jueves luego de protagonizar un violento episodio en un hotel de alojamiento ubicado en Uruguay 3200, en la zona sur de la ciudad de Santa Fe, donde causó destrozos, se enfrentó con la policía y se resistió al procedimiento de aprehensión.
El hecho ocurrió cuando un llamado a la Central de Emergencias 911 alertó sobre disturbios y daños en el interior del establecimiento, por lo que efectivos del Comando Radioeléctrico y de la Comisaría Segunda acudieron de inmediato al lugar.
Al arribar, los uniformados entrevistaron a la encargada del hotel, una mujer de 54 años, quien relató que una huésped, disconforme con el servicio recibido, comenzó a comportarse de manera agresiva. Según su testimonio, la mujer arrojó distintos objetos y dinero, ocasionando daños en las instalaciones y generando temor entre el personal, publicó El Litoral.
Ante la situación, los efectivos procedieron a identificar y aprehender a la mujer señalada como autora de los destrozos. Sin embargo, lejos de tranquilizarse, continuó con una actitud hostil, profiriendo insultos y negándose a colaborar durante la evaluación médica realizada en el motel.
La tensión se incrementó y fue necesario solicitar el apoyo de otra unidad policial para poder controlar a la implicada y concretar su traslado.
Resistencia en la comisaría
Una vez en la dependencia policial, la mujer volvió a resistirse al procedimiento, manteniendo una conducta violenta hacia el personal. Finalmente, la situación pudo ser controlada y se dio intervención a la autoridad judicial correspondiente.
Las actuaciones fueron labradas por daños a bienes privados y resistencia a la autoridad, quedando la detenida a disposición de la Justicia, que deberá definir su situación procesal en las próximas horas.