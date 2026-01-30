 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Santa Fe

Causó destrozos en un motel, se enfrentó con la policía y terminó detenida en la comisaría

Una mujer de 39 años fue aprehendida tras provocar daños en un hotel de alojamiento, insultar a efectivos y resistirse al traslado policial a la comisaría. Se supo que el violento episodio se inició ante la disconformidad de la huésped con el servicio recibido en el motel.

30 de Enero de 2026
Hotel de alojamiento de Santa Fe
Hotel de alojamiento de Santa Fe Foto: Instagram

Una mujer de 39 años fue aprehendida tras provocar daños en un hotel de alojamiento, insultar a efectivos y resistirse al traslado policial a la comisaría. Se supo que el violento episodio se inició ante la disconformidad de la huésped con el servicio recibido en el motel.

Una mujer de 39 años fue detenida durante la madrugada de este jueves luego de protagonizar un violento episodio en un hotel de alojamiento ubicado en Uruguay 3200, en la zona sur de la ciudad de Santa Fe, donde causó destrozos, se enfrentó con la policía y se resistió al procedimiento de aprehensión.

 

El hecho ocurrió cuando un llamado a la Central de Emergencias 911 alertó sobre disturbios y daños en el interior del establecimiento, por lo que efectivos del Comando Radioeléctrico y de la Comisaría Segunda acudieron de inmediato al lugar.

 

Al arribar, los uniformados entrevistaron a la encargada del hotel, una mujer de 54 años, quien relató que una huésped, disconforme con el servicio recibido, comenzó a comportarse de manera agresiva. Según su testimonio, la mujer arrojó distintos objetos y dinero, ocasionando daños en las instalaciones y generando temor entre el personal, publicó El Litoral.

Madrugada de tensi&oacute;n en un hotel de alojamiento de Santa Fe (foto El Litoral)
Madrugada de tensión en un hotel de alojamiento de Santa Fe (foto El Litoral)

Ante la situación, los efectivos procedieron a identificar y aprehender a la mujer señalada como autora de los destrozos. Sin embargo, lejos de tranquilizarse, continuó con una actitud hostil, profiriendo insultos y negándose a colaborar durante la evaluación médica realizada en el motel.

 

La tensión se incrementó y fue necesario solicitar el apoyo de otra unidad policial para poder controlar a la implicada y concretar su traslado.

 

Resistencia en la comisaría

 

Una vez en la dependencia policial, la mujer volvió a resistirse al procedimiento, manteniendo una conducta violenta hacia el personal. Finalmente, la situación pudo ser controlada y se dio intervención a la autoridad judicial correspondiente.

 

Las actuaciones fueron labradas por daños a bienes privados y resistencia a la autoridad, quedando la detenida a disposición de la Justicia, que deberá definir su situación procesal en las próximas horas.

Temas:

Santa Fe violento episodio motel hotel de alojamiento
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso