Paraná La mujer es conocida en el ámbito delictivo

Detuvieron a una pareja acusada de desvalijar una vivienda en Paraná

Personal policial de comisaría décima interceptó a los sospechosos en un auto rojo con objetos sustraídos. La Fiscalía ordenó su detención por el delito de robo en flagrancia y la restitución de los bienes a la víctima. La mujer detenida es conocida en el ámbito delictivo.

30 de Enero de 2026
Móvil policial en Paraná
Móvil policial en Paraná Foto: archivo Elonce

Personal policial de comisaría décima interceptó a los sospechosos en un auto rojo con objetos sustraídos. La Fiscalía ordenó su detención por el delito de robo en flagrancia y la restitución de los bienes a la víctima. La mujer detenida es conocida en el ámbito delictivo.

Dos personas fueron detenidas en Paraná tras ser sorprendidas con elementos robados de una vivienda ubicada en calle Pacto Unión Nacional, entre O’Higgins y Luz Viera Méndez, en el marco de un operativo preventivo llevado adelante por personal policial de la comisaría décima.

 

El procedimiento se inició cuando efectivos que realizaban recorridas de prevención fueron alertados por un vecino, quien señaló a una mujer conocida en el ámbito delictivo y a un acompañante, como presuntos autores de un robo cometido en una casa de la zona. Según el testimonio, los sospechosos se movilizaban en un automóvil de color rojo.

Ante esta información, los uniformados se dirigieron rápidamente al sector indicado, donde lograron interceptar el rodado. Al inspeccionar el interior del vehículo, observaron varios elementos de dudosa procedencia, que posteriormente fueron reconocidos por una persona que se presentó en la dependencia policial para radicar la denuncia por el robo.

 

Secuestro y restitución

 

Además de los objetos denunciados, dentro del automóvil se hallaron otros elementos, que también fueron secuestrados con el objetivo de establecer su procedencia y posible relación con otros hechos delictivos.

Detenidos en Paraná (foto Policía de Entre Ríos)
Detenidos en Paraná (foto Policía de Entre Ríos)

Puesta en conocimiento de la situación, la Fiscalía interviniente dispuso que los bienes denunciados fueran restituidos a su propietario y ordenó la detención de ambos sospechosos.

 

Los dos individuos quedaron alojados en la Alcaldía de Tribunales, imputados por el supuesto delito de robo en flagrancia, mientras continúan las actuaciones judiciales para esclarecer completamente el hecho.

 

Temas:

hechos delictivos Detenidos en Paraná
