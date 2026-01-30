Secuestraron armas, drogas y elementos clave tras allanamientos por robos

En el marco de una causa judicial iniciada por tres robos en Rosario del Tala, se concretaron cuatro allanamientos este jueves en Villaguay, que arrojaron resultados positivos y permitieron avanzar en el esclarecimiento de los episodios investigados.

Las medidas fueron llevadas adelante por personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental Villaguay, en conjunto con su par de Rosario del Tala, tras tareas de inteligencia que derivaron en el otorgamiento de las órdenes de registro domiciliario solicitadas vía exhorto por la Justicia de la vecina localidad.

Durante los procedimientos, realizados en distintos puntos de la ciudad de Villaguay, los efectivos incautaron un arma de fuego de fabricación casera calibre .22, con cuatro cartuchos del mismo calibre; un envoltorio con 23 gramos de clorhidrato de cocaína; teléfonos celulares, chips, prendas de vestir, gorras, morrales y calzado presuntamente utilizados en los hechos investigados.

Asimismo, se procedió a la constatación de un vehículo Chevrolet Corsa Classic, que habría sido utilizado por los presuntos delincuentes para trasladarse hacia Rosario del Tala. El rodado fue sometido a pericias por parte de la División Policía Científica de la Jefatura Departamental Villaguay.

Tras la finalización de las diligencias, dos hombres fueron debidamente identificados y quedaron vinculados a las causas en trámite.

Desde la fuerza policial se informó que los procedimientos se desarrollaron con total normalidad, sin que se registraran incidentes, y que el material secuestrado quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente, que continuará con las actuaciones correspondientes.

