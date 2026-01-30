 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Paraná

Destrozó una vidriera comercial con intenciones de robo y fue detenido en Paraná

Tras una alerta al 911, la Policía logró identificar al presunto autor, un hombre en situación de calle, que fue detenido por orden de la Fiscalía.

30 de Enero de 2026
Móvil policial de Paraná
Móvil policial de Paraná

Un operativo policial permitió la detención de un hombre acusado de provocar daños en un local comercial ubicado en calle Echagüe al 800, en Paraná, luego de que se activara la alarma del establecimiento y se alertara a la Policía a través del sistema 911.

 

El procedimiento se inició cuando personal de la Comisaría Segunda se presentó en el lugar y constató que desconocidos habían arrojado una piedra contra la vidriera, ocasionando su rotura. En un primer momento no se pudo determinar si había elementos sustraídos del interior del comercio.

 

Investigación y detención

 

A partir de tareas investigativas y recorridas preventivas, los efectivos lograron establecer la identidad del presunto autor. El sospechoso fue localizado en el barrio Macarone, donde finalmente fue aprehendido.

 

Se trató de un hombre en situación de calle, quien quedó a disposición de la Justicia. La Fiscalía interviniente dispuso su detención y posterior traslado a la Alcaldía de Tribunales.

Detenido en Paraná (foto Policía de Entre Ríos)

Hasta el momento, las autoridades no pudieron precisar si hubo faltantes dentro del local afectado. Las actuaciones continúan bajo supervisión judicial para determinar responsabilidades y el alcance total de los daños.

 

Temas:

Detenido en Paraná procedimiento Barrio Macarone
