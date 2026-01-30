Video: batalla campal entre jóvenes en plaza de Paraná demandó la intervención policial

 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Violencia juvenil en plaza Mujeres Entrerrianas

30 de Enero de 2026
Armas blancas halladas en Plaza Mujeres Entrerrianas
Armas blancas halladas en Plaza Mujeres Entrerrianas Foto: Policía de Entre Ríos

El hecho ocurrió anoche en la plaza Mujeres Entrerrianas, en Paraná. La Policía intervino tras un aviso al 911, demoró a parte de los involucrados y secuestró armas blancas halladas en el lugar. No hubo heridos ni denuncias.

Un violento episodio se registró en la noche de este jueves en la plaza Mujeres Entrerrianas de Paraná, donde un grupo de jóvenes protagonizó una batalla campal a la vista de vecinos y familias que se encontraban en el espacio público.

 

La intervención policial se produjo luego de un aviso a la División 911, que alertó sobre personas que se estaban agrediendo a golpes de puño. Hasta el lugar acudió personal de la comisaría décima, que logró demorar a una parte de los jóvenes, ya que el resto se había retirado al momento de la llegada de los efectivos.

Detenidos en Paran&aacute; (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Detenidos en Paraná (foto Policía de Entre Ríos)

Los demorados fueron identificados, sin registrarse novedades en sus antecedentes ni personas lesionadas. Al no haber denunciantes, y ante la ausencia de heridos, los jóvenes fueron dejados en libertad.

Durante la inspección del lugar y de las pertenencias, los efectivos hallaron armas blancas tiradas en el espacio público (cuchillos, un hacha, una tijera y una manopla de acero), las cuales fueron retenidas por razones de seguridad, con el objetivo de evitar un mal mayor. Fuentes policiales indicaron que no se pudo confirmar que los elementos hallados en la plaza hayan sido o no de los jóvenes que se agredieron.

 

Según relataron testigos, los enfrentamientos incluyeron el uso de botellas, piedras y otros objetos, lo que generó momentos de tensión y preocupación entre quienes se encontraban en la plaza.

El episodio fue registrado en video por vecinos, cuyas imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y fueron publicadas por Reporte 100.7, evidenciando el nivel de violencia y descontrol vivido durante la noche.

