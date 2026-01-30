 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Fiesta Provincial del Caballo: los resultados de las jineteadas y cómo continúa la programación

El encuentro se desarrolla hasta el sábado 31 de enero de 2026 en el departamento Gualeguaychú, con espectáculos musicales, competencias ecuestres, jineteadas y actividades criollas que convocan a vecinos y turistas.

30 de Enero de 2026
La ciudad de Urdinarrain, en el departamento Gualeguaychú, transita una nueva edición de la Fiesta Provincial del Caballo, que se desarrollará hasta el sábado 31 de enero de 2026. El evento reúne espectáculos musicales, destrezas criollas, jineteadas, payadas y propuestas tradicionales, con el objetivo de promover la cultura entrerriana, fortalecer la identidad regional y ofrecer una alternativa recreativa durante la temporada de verano.

 

La programación comenzó el miércoles, con una jornada de entrada gratuita para todo el público. Durante esa primera noche se disputaron carreras de rienda en categorías mayores y menores, y se presentaron en el escenario los grupos Estilo Vargas y La Sin Nombre.

 

Jineteadas y música

 

El jueves, la fiesta continuó con una noche que combinó música tropical y folclórica con las tradicionales jineteadas. En el escenario actuaron Grupo Trinidad, Los Ara Vera y Heredando Raíces.

En el campo de jineteada se realizaron competencias en las categorías Bastos y Crines, además del Broche de Oro en Cuero Tendido, una de las instancias más esperadas por el público.

 

Ganadores del jueves

 

Premios Bastos

-Ramón González

-Diego Migueles

-José Farías

 

Premios Clina

-Silvano Verdún

-Cristian Toledo

-Nano Papes

 

Broche de Oro en Cuero Tendido

-Gonzalo Giachelo

-Franco Olguín

 

Tras la programación principal, se realizó una peña abierta para prolongar el clima festivo.

 

Lo que se viene

 

El viernes 30 estará marcado por la inauguración oficial de la fiesta y una grilla encabezada por Mario Pereyra, El Patrón del Chamamé y Litoral Chamamecero. En el sector de destrezas criollas se disputarán jineteadas en las categorías Bastos y Crines, junto con el Broche de Oro en Gurupa. La jornada finalizará con una peña.

 

Las entradas para el viernes tienen un valor de $30.000 la general, $6.000 menores de hasta 12 años y $15.000 jubilados, mientras que la conservadora mantiene su precio en $35.000.

 

Gran cierre

 

El cierre será el sábado 31 de enero, con una programación que reunirá a Los Majestuosos del Chamamé, Corcho González y su conjunto, Giane Iglesias y Grupo Electrógeno. Durante la jornada se realizará un desfile tradicionalista por las calles de la ciudad y el sorteo de un potrillo Cuarto de Milla.

 

En el campo se llevarán a cabo nuevas jineteadas en Bastos y Crines, además de la final del campeonato en ambas categorías. La noche culminará con una peña abierta al público.

 

Para esta última jornada, el valor de la entrada general será de $40.000, $6.000 para menores de hasta 12 años y $20.000 para jubilados, con la conservadora a $35.000.

 

Las entradas pueden adquirirse a través de la plataforma Paseshow.

Fiesta Provincial del Caballo Urdinarrain
