El interno hallado muerto en la cárcel de Gualeguaychú no tenía signos de violencia

El interno estaba alojado en El Potrero

La autopsia realizada en la morgue de Oro Verde, determinó que no tenía signos de violencia el cuerpo de Dante Oroño, el interno de la Unidad Penal 9 de El Potrero-Gualeguaychú que fuera encontrado muerto el viernes pasado.

“Normal, sin lesiones ni externas ni internas, nada anormal, hay que esperar los resultados de la anatomía patológica por si surge alguna información. En principio, muerte natural”, dijo el fiscal Jorge Gutiérrez.

El cuerpo de Oroño, de 27 años, será entregado a una tía e inhumado en la ciudad Paraná.

Oroño era epiléptico y había tenido algunos intentos de suicidio, y fue encontrado sin vida por personal del Servicio Penitenciario cuando le llevaban la medicación.

El compañero de celda estaba durmiendo, y manifestó que no había advertido el fallecimiento del otro interno.

El fiscal de Gualeguaychú, Jorge Gutiérrez, tomó intervención en el caso y si bien las primeras informaciones apuntaron a una muerte natural, ordenó medidas para una investigación.

Dante Oroño estaba alojado como procesado y llegó a la unidad desde Paraná, por un robo agravado, el 24 de diciembre pasado, indica Radio Máxima.