 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Según la autopsia

El interno hallado muerto en la cárcel de Gualeguaychú no tenía signos de violencia

Los datos de la autopsia confirmaron que el cuerpo de Dante Oroño, hallado sin vida en la Unidad Penal N° 9, no tenía signos de violencia. 

30 de Enero de 2026
El interno estaba alojado en El Potrero
El interno estaba alojado en El Potrero

Los datos de la autopsia confirmaron que el cuerpo de Dante Oroño, hallado sin vida en la Unidad Penal N° 9, no tenía signos de violencia. 

La autopsia realizada en la morgue de Oro Verde, determinó que no tenía signos de violencia el cuerpo de Dante Oroño, el interno de la Unidad Penal 9 de El Potrero-Gualeguaychú que fuera encontrado muerto el viernes pasado.

 

“Normal, sin lesiones ni externas ni internas, nada anormal, hay que esperar los resultados de la anatomía patológica por si surge alguna información. En principio, muerte natural”, dijo el fiscal Jorge Gutiérrez.

 

El cuerpo de Oroño, de 27 años, será entregado a una tía e inhumado en la ciudad Paraná.

Oroño era epiléptico y había tenido algunos intentos de suicidio, y fue encontrado sin vida por personal del Servicio Penitenciario cuando le llevaban la medicación.

 

El compañero de celda estaba durmiendo, y manifestó que no había advertido el fallecimiento del otro interno.

 

El fiscal de Gualeguaychú, Jorge Gutiérrez, tomó intervención en el caso y si bien las primeras informaciones apuntaron a una muerte natural, ordenó medidas para una investigación.

 

Dante Oroño estaba alojado como procesado y llegó a la unidad desde Paraná, por un robo agravado, el 24 de diciembre pasado, indica Radio Máxima.

Temas:

Dante Oroño interno cárcel de Gualeguaychú El Potrero
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso