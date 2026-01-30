Argentina hallada muerta en EEUU: nuevos detalles y pedido de ayuda para repatriar el cuerpo

Una joven argentina de 27 años, que había sido reportada como desaparecida desde el 23 de enero, fue hallada muerta en la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California, Estados Unidos. Se trataba de Narela Micaela Márquez Barreto, oriunda de Banfield, partido bonaerense de Lomas de Zamora. La confirmación fue brindada por fuentes con acceso a la investigación.

Según se informó, el cuerpo de la joven fue encontrado en la vía pública, a cinco cuadras del departamento donde se había mudado apenas una semana antes. De acuerdo con el testimonio de su hermano, Santiago Barreto, “estaba tirada y parece que llevaba varios días muerta”.

La desaparición

Narela había sido vista por última vez el 23 de enero. Sus amigas notaron que no regresó a su domicilio y alertaron a la familia en Argentina. Recién el domingo siguiente se radicó la denuncia formal en una comisaría local.

Narela Barreto, argentina hallada muerta en Estados Unidos

Hasta el mediodía del día en que desapareció, su celular permaneció encendido. Luego se apagó, justo cuando su familia tomó conocimiento de la situación e inició la búsqueda. “Mi hermana no volvió a su casa. Un amigo entró con la Policía y estaba todo como ella lo había dejado”, relató Santiago en diálogo con Telenoche.

Sospechas de un ataque

La familia sostuvo que la joven habría sido atacada mientras se dirigía a trabajar. “Pensamos que le habrán inyectado algo, que la atacaron yendo al trabajo. No sabemos si fue alguien conocido o no. La habrán agarrado desprevenida y en ese mismo ataque habrá sido el homicidio”, expresó su hermano.

Aunque en un primer momento trascendió que se habría subido a un vehículo de una aplicación, la familia descartó esa versión. “Cuando ella tomaba Uber, la cuenta estaba vinculada al mail de mi mamá. El último registrado fue de entrega, no es que ella se haya subido”, aclaró.

Narela Barreto, argentina hallada muerta en Estados Unidos

Investigación y situación migratoria

Allegados de la víctima se comunicaron con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para descartar una detención, lo que fue negado. Según su entorno, Narela tenía todos sus papeles en regla y residía legalmente en Estados Unidos.

La joven trabajaba como mesera y había cambiado recientemente de empleo. “No sabemos si fue a trabajar ese día”, dijo su hermano.

El pedido de la familia

La prima de Narela, Kiara, explicó que la repatriación del cuerpo cuesta alrededor de 50 mil dólares, una suma que la familia no puede afrontar. “Nadie se hace cargo, ni la embajada de Estados Unidos ni el consulado argentino en Los Ángeles”, lamentó.

Por ese motivo, los familiares iniciaron una colecta solidaria para poder traer el cuerpo a la Argentina. “Solo queremos que su cuerpo esté con nosotros en nuestra tierra y que descanse en paz”, expresó Santiago.

Quién era Narela

Narela Márquez Barreto tenía 27 años y antes de emigrar vivía en Banfield. Desde mediados de 2024 residía en Estados Unidos, primero en Miami y luego en Los Ángeles. Era traductora de inglés y trabajaba en distintos empleos mientras buscaba mejores oportunidades.

Sus allegados la definieron como una joven trabajadora, independiente y muy unida a su familia, con quienes mantenía contacto frecuente y a quienes ayudaba económicamente desde el exterior.

El caso continúa bajo investigación en Estados Unidos, mientras su familia aguarda poder darle el último adiós en su país.