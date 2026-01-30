Rescataron seis caballos y los pusieron bajo custodia judicial por presunto maltrato

Un operativo policial y judicial permitió retirar a seis equinos de un establecimiento rural tras detectarse signos de desnutrición, deshidratación y lesiones. La causa se investiga bajo la Ley 14.346 por presunto maltrato animal.
Seis caballos fueron rescatados en la localidad de La Picada, departamento Paraná, en el marco de una causa por presunto maltrato animal. El procedimiento se concretó en la tarde del jueves, tras tres días de averiguaciones, y estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría La Picada junto a la Brigada de Abigeato Paraná.
La intervención se originó a partir de una denuncia que dio lugar a actuaciones preliminares por una supuesta infracción a la Ley Nacional Nº 14.346, que sanciona el maltrato y la crueldad hacia los animales. Según se informó, las tareas incluyeron inspecciones en el lugar y la elaboración de un informe técnico por parte de un médico veterinario de la Policía de Entre Ríos.
El profesional realizó una inspección ocular externa y constató en los animales signos compatibles con deshidratación, desnutrición y diversas lesiones. Las observaciones alcanzaron a tres equinos machos y tres hembras, de distintos pelajes y edades, que se encontraban en un estado general de deterioro.
Con estos elementos, la Fiscalía interviniente respaldó el pedido de allanamiento formulado por la fuerza de seguridad, el cual fue autorizado por el Juzgado de Garantías N° 6 de Paraná, a cargo del juez Mariano Budassof.
Orden judicial y traslado
La resolución judicial dispuso el traslado inmediato de los equinos a un predio alternativo, bajo custodia judicial, donde se garantizara atención veterinaria, una dieta acorde a su edad y los cuidados necesarios según su estado fisiológico.
Con la orden en mano, las dotaciones policiales se dirigieron a un establecimiento rural ubicado sobre la Ruta Provincial N° 10, en inmediaciones del Puente Carmona, donde se encontraban los animales.
Allí se procedió al secuestro de los seis semovientes, identificados como:
un macho overo, de 15 años;
un macho blanco, de 16 años;
un macho ruano, de 15 años;
una hembra goteada, de 14 años;
una hembra zaino colorado, de 17 años;
y una hembra rosillo, de 13 años.
Durante el operativo se advirtieron, además, lesiones en los ojos y en los vasos sanguíneos, entre otros indicios que serán analizados en el legajo penal en trámite.
Los animales fueron trasladados y entregados a la Fundación No Más T.A.S., que quedó constituida como depositaria judicial y querellante en la causa, según se confirmó oficialmente.
Del procedimiento participó personal de la Sección Fotografía de la Dirección General de Policía Científica, que documentó el operativo para aportar pruebas a la Justicia. También intervinieron efectivos de la División Montada y Canes, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la medida judicial. (Estación Plus)