Champions League: quedaron definidos los cruces de playoffs rumbo a los octavos

La Champions League comenzó a delinear su etapa decisiva este viernes con el sorteo de los playoffs que definirán a los últimos clasificados a los octavos de final. El acto se llevó a cabo en Budapest, donde se confirmaron los enfrentamientos que se disputarán a mediados de febrero en series de ida y vuelta, en una instancia que reúne a los equipos ubicados del noveno al vigésimo cuarto puesto de la tabla general.

Tras una fase previa marcada por definiciones ajustadas, la Champions League ofrecerá cruces de peso entre clubes históricos y otros que buscan dar el golpe. Entre los duelos más atractivos aparece el Real Madrid frente al Benfica, mientras que el Paris Saint-Germain protagonizará un enfrentamiento ante el Mónaco.

Inter, por su parte, se medirá con el Bodo Glimt, Juventus hará lo propio con el Galatasaray y el Atlético de Madrid enfrentará al Brujas.

El cuadro se completa con el choque entre Newcastle y Qarabag, Atalanta ante Borussia Dortmund y Bayer Leverkusen contra Olympiacos, partidos que también definirán qué equipos avanzarán a la siguiente ronda.

Fechas confirmadas

Las series se jugarán a doble partido. Los encuentros de ida tendrán lugar el martes 17 y miércoles 18 de febrero, en el estadio del equipo peor clasificado, mientras que las revanchas se disputarán el martes 24 y miércoles 25 en la cancha del mejor posicionado.

Cuadro de la Champions League. Foto: UEFA.

Este formato, implementado para darle mayor competitividad a la fase intermedia, agrega dramatismo a una instancia que suele dejar eliminaciones sorpresivas y marca el camino hacia la parte más fuerte del torneo.

El camino hacia octavos

El sorteo también permitió proyectar los posibles cruces de la siguiente ronda, donde ya esperan potencias como Barcelona, Manchester City, Liverpool, Bayern Múnich, Arsenal y Chelsea. De acuerdo al cuadro establecido, los ganadores de cada llave quedarán emparejados con esos equipos en los octavos de final.

De esta manera, la Champions League entra en su tramo eliminatorio con varios candidatos al título y con una serie de enfrentamientos que prometen semanas de alta intensidad en el calendario europeo.