Violento forcejeo en supermercado terminó con un hombre en terapia intensiva

Un presunto intento de robo derivó en una feroz pelea que dejó a un hombre con traumatismo de cráneo grave y a un comerciante detenido.
Un violento episodio ocurrido en un supermercado chino de Corrientes al 5300, en la ciudad de Rosario, derivó en la internación en grave estado de un hombre de 37 años en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).
El herido fue hallado con un corte en la cabeza y bañado en sangre en la vía pública, en la zona de Regimiento 11 y Paraguay. Manifestó haberse golpeado contra una columna tras sufrir una convulsión. Sin embargo, la policía pudo constatar que minutos antes había protagonizado un violento forcejeo dentro del supermercado chino.
Según el testimonio de empleados del comercio y las imágenes de las cámaras de seguridad, el hombre herido sería un reconocido merchero que ingresó al local y tomó una botella de fernet con aparente intención de robo, como habría hecho en otras oportunidades.
Al ser descubierto y reconocido por uno de los encargados del local, ambos se trenzaron en una pelea que incluyó golpes de puño y terminó con los dos en el piso.
El comerciante además lo golpeó con la misma botella de fernet en la cabeza y el sospechoso se retiró rápidamente del comercio.
En la pelea, el presunto ladrón sufrió un traumatismo de cráneo grave, por lo que fue derivado al Heca por una ambulancia del Sies. Permanecía internado en terapia intensiva este jueves a la noche, indica Rosario 3.
En tanto, el encargado del supermercado también debió recibir atención médica por una herida cortante en la cabeza y fue trasladado al hospital Roque Sáenz Peña, donde recibió sutura y luego fue dado de alta. El hombre, de 40 años y de nacionalidad china, quedó aprehendido y fue trasladado a la comisaría 15ª luego de ser atendido en el hospital.
La Fiscalía en turno tomó intervención y ordenó la toma de pruebas y testimonios al gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones.