Modo Peña: gran convocatoria en Sala Mayo con música, baile y folclore

La propuesta cultural Modo Peña volvió a reunir a una gran cantidad de vecinos este jueves por la noche en Sala Mayo, en una nueva edición organizada por la Municipalidad de Paraná. Con entrada libre y gratuita, el evento ofreció música en vivo, baile, canto y un patio gastronómico, consolidándose como una de las iniciativas culturales más convocantes de la ciudad.

Elonce estuvo presente en el lugar y dialogó con artistas y asistentes que destacaron la organización y el valor de este tipo de encuentros. Desde el escenario y entre el público, la música del folclore y del Litoral fue la protagonista de una noche marcada por el disfrute colectivo y el acompañamiento de todas las edades.

Integrantes del Dúo Sendero expresaron su satisfacción por participar del evento. “Es muy buena la organización por parte de Paraná”, destacó uno de ellos, mientras que su compañero agregó: “Es impresionante la cantidad de gente que acompaña el folclore y el Litoral. Es muy buena propuesta por parte del municipio y la verdad que se disfruta un montón”.

Foto: Elonce.

Un espacio para los artistas locales

Los músicos también subrayaron la importancia de contar con escenarios abiertos para los artistas de la ciudad y la región. “Esta oportunidad no hay que dejarla pasar. Hay muchos artistas en Paraná y de la zona que no tienen la posibilidad de estar en un escenario y compartir con la gente”, cerraron en su testimonio.

Foto: Elonce.

El público respondió con entusiasmo a cada presentación, acompañando con aplausos, baile y muestras de afecto. Un hombre que asistió al evento comentó: “Está muy lindo, la verdad es que es un espectáculo muy lindo que se da en la ciudad y es gratis”.

Foto: Elonce.

Una pareja que presenció por primera vez Modo Peña también compartió su experiencia: “(Fernanda Roselli) canta muy lindo y está lindo. Es la primera vez que venimos a ver a esto”. La presencia de artistas reconocidos y emergentes fue uno de los puntos destacados de la noche.

Foto: Elonce.

El público celebró la propuesta cultural

Grupos de amigos y familias valoraron la iniciativa impulsada por el municipio. Un grupo de amigas de Paraná remarcaron: “Es muy linda la propuesta” y manifestaron su admiración por la artista Fernanda Roselli, una de las figuras de la jornada.

Foto: Elonce.

El evento también convocó a adultos mayores, quienes disfrutaron del entorno y la música junto al río. “Con el fresquito del río y con la gente que le hace homenaje a nuestro folclore, mejor imposible. La estamos pasando muy lindo”, cerró un grupo que siguió atentamente cada presentación.