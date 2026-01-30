 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
La Fiesta Provincial del Pollo se realizará este sábado en Club Sarmiento de Crespo

30 de Enero de 2026
Fiesta Provincial del Pollo
Fiesta Provincial del Pollo

REDACCIÓN ELONCE

La grilla artística contará con la participación de Grupo Tentación, Humberto y los Amantes de la Cumbia, Maravillas Alemanas, El Brujo Ezequiel y La Contra, supo Elonce. "Crespo es una ciudad digna de ser visitada”, expresó el presidente del Ente Mixto de Turismo, Jorge Satto.

La ciudad de Crespo, en el departamento Paraná, presentó oficialmente la 14ª edición de la Fiesta Provincial del Pollo, que se llevará a cabo este sábado en las instalaciones del Club Sarmiento, con una propuesta que combinará gastronomía, espectáculos musicales y espacios para emprendedores.

 

El lanzamiento se realizó en la Secretaría provincial de Turismo, en Paraná, y contó con la presencia del presidente del Ente Mixto de Turismo, Jorge Satto; la directora de Cultura y Turismo de Crespo, Ana Laura Udrizar; y el presidente del Club Sarmiento, Jorge Luis Schwindt.

 

Durante la presentación, Satto destacó la importancia de este tipo de celebraciones para la identidad entrerriana. “Son fiestas que muestran qué es lo que sabemos hacer: producir, trabajar, generar empleo y abrirnos al turismo. Crespo es una ciudad digna de ser visitada”, expresó.

 

Identidad y producción

 

Por su parte, Udrizar remarcó que la Fiesta Provincial del Pollo “no es solo un evento más, sino una muestra de nuestra identidad, porque el pollo para nosotros es historia, producción y empleo”. Además, subrayó el crecimiento sostenido de la celebración: “Es una organización muy sólida, con familias, vecinos y un fuerte trabajo comunitario”.

Jorge Satto / Ana Laura Udrizar / Jorge Luis Schwindt (foto Elonce)
Jorge Satto / Ana Laura Udrizar / Jorge Luis Schwindt (foto Elonce)

 

La funcionaria municipal señaló que Crespo viene desarrollando una agenda cultural intensa, con dos fiestas provinciales en menos de 15 días, y convocó a vecinos y turistas a “conocer la ciudad desde adentro”.

 

Una fiesta que no para de crecer

 

En tanto, Schwindt, recordó que esta será la 14ª edición y el tercer año consecutivo como fiesta provincial, distinción que se logró por la masiva convocatoria.

 

“Empezamos con una cena en un salón y hoy la fiesta se hace al aire libre en la cancha de fútbol. Ya ocupamos toda la cancha y aun así el espacio nos queda chico”, relató el presidente del Club Sarmiento.

El Brujo Ezequiel ser&aacute; uno de los artistas de la Fiesta (foto archivo)
El Brujo Ezequiel será uno de los artistas de la Fiesta (foto archivo)

Schwindt adelantó que el público podrá disfrutar de una amplia variedad de platos elaborados a base de pollo, todos de producción casera.

 

Música y entradas

 

La grilla artística contará con la participación de Grupo Tentación, Humberto y los Amantes de la Cumbia, Maravillas Alemanas, El Brujo Ezequiel y La Contra.

 

Las entradas anticipadas tuvieron un valor de $12.000 y se vendieron en el club. En puerta, el costo será de $15.000.

 

De esta manera, Crespo se prepara para vivir una nueva edición de su fiesta más representativa, consolidada como un punto de encuentro cultural y gastronómico en la provincia.

Fiesta Provincial del Pollo Crespo Ente Mixto de Turismo Nuestras Fiestas
