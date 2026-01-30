Robo en Paraná: rompieron una vidriera, se llevaron dinero e intentaron atacar otro local

Un nuevo robo en Paraná generó preocupación entre comerciantes de la zona de calle Echagüe al 800, donde durante la madrugada de este viernes un hombre rompió la vidriera de un local, ingresó al interior y sustrajo distintos elementos. El hecho fue advertido tras la activación de la alarma y un llamado al sistema 911, lo que motivó un rápido operativo policial que permitió la intervención de efectivos de Comisaría Segunda.

Al llegar al lugar, los uniformados constataron la rotura del vidrio frontal, que había sido dañado con una piedra. En un primer momento no se sabía con precisión qué faltaba del interior, aunque luego los propietarios confirmaron que se llevaron dinero de la caja, una pava eléctrica y otros objetos menores.

El comercio afectado, una casa de artículos de electricidad con varios años en el barrio, sufrió pérdidas que van más allá de lo sustraído. Según estimaron los dueños, el reemplazo del vidrio demandará un gasto cercano a los 400 mil pesos, un costo que supera ampliamente el valor de lo robado.

Intentó repetir la maniobra en otro negocio

Minutos después del ataque al primer local, el mismo individuo habría intentado cometer otro robo en Paraná a pocos metros. Esta vez apuntó contra una verdulería ubicada en la esquina de Echagüe y Montiel, donde también arrojó una piedra contra la vidriera, aunque no logró romperla.

Robo en comercio en Paraná. Foto: Elonce.

Lucas, propietario del comercio, relató que advirtieron lo sucedido al llegar por la mañana. “Cuando vinimos a abrir vimos la policía y observamos que había una piedra. Nos dimos cuenta que había intentado romper el vidrio, pero pegó muy abajo y no se rompió”, contó.

El comerciante revisó luego las cámaras de seguridad y logró ver el momento del intento. “Después de hablar con el vecino me puse a mirar las cámaras y lo veo al chico que pasa y tira la piedra, pero por suerte no pudo entrar”, explicó.

Preocupación entre los comerciantes

Lucas señaló que, más allá de lo que puedan llevarse, el mayor perjuicio económico suele estar en los daños materiales. “Es un daño grande por el costo del vidrio. Después, ¿qué te pueden robar? Nadie deja plata en la caja”, afirmó.

También destacó la presencia policial en el sector, aunque remarcó que los hechos se producen de madrugada, cuando la circulación es mínima. “La policía anda, eso es para destacar. Pero estos hechos pasan cuando no hay nadie en la calle”, agregó.