 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales En La Paz

Detuvieron a un hombre por violencia de género tras agredir a su ex y violar una restricción

El hecho ocurrió durante la madrugada en un domicilio de la ciudad. La mujer denunció que fue atacada en la vía pública luego de una discusión. El agresor tenía prohibición de acercamiento y fue localizado por la Policía a pocas cuadras del lugar.

30 de Enero de 2026
Patrullero 911.
Patrullero 911.

El hecho ocurrió durante la madrugada en un domicilio de la ciudad. La mujer denunció que fue atacada en la vía pública luego de una discusión. El agresor tenía prohibición de acercamiento y fue localizado por la Policía a pocas cuadras del lugar.

Un nuevo episodio de violencia de género se registró durante la madrugada en la ciudad de La Paz, donde un hombre fue detenido tras ser denunciado por su expareja por agresiones físicas y por incumplir medidas judiciales vigentes. La intervención estuvo a cargo de personal de la Comisaría de la Mujer, el Niño y la Violencia Familiar, que actuó a partir del llamado de la víctima.

 

 

Según se informó desde la Jefatura Departamental, el hecho ocurrió en un domicilio de la ciudad cuando el acusado se presentó en la vivienda de la mujer. En ese contexto se produjo una discusión que derivó en una agresión física en la vía pública, situación ante la cual la damnificada logró retirarse del lugar y dar aviso inmediato a la Policía.

 

Medidas judiciales vigentes

 

De acuerdo a los primeros datos de la causa, el hombre ya contaba con restricciones impuestas por la Justicia, entre ellas una prohibición de acercamiento y de realizar actos molestos hacia la denunciante. Por ese motivo, además de las lesiones leves, se le atribuye el delito de desobediencia judicial.

 

Detenido en La Paz.
Detenido en La Paz.

 

Con la denuncia radicada, la Unidad Fiscal en turno ordenó su localización y aprehensión. Minutos después, efectivos policiales lograron interceptarlo en inmediaciones de su domicilio y procedieron a su traslado a la Jefatura Departamental La Paz, donde quedó a disposición de la Justicia.

 

Intervención especializada

 

En el procedimiento participaron distintas áreas, entre ellas la Comisaría de la Mujer, el Niño y la Violencia Familiar y el Comando Radioeléctrico, mientras que la Fiscalía y la Defensa continuarán con las actuaciones correspondientes para determinar responsabilidades.

 

 

El caso se enmarca en las intervenciones que se realizan ante denuncias por violencia de género, con protocolos específicos orientados a resguardar la integridad de las víctimas y garantizar el cumplimiento de las medidas judiciales dictadas por los tribunales.

Temas:

Violencia de género La Paz
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso